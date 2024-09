Técnico do Remo comemora ponto fora de casa, mas não admite postura do time na Série C

O empate em 1 a 1 contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa, foi bastante comemorado pelos azulinos, mas o Remo não jogou da forma como queria o técnico Rodrigo Santana. Após o jogo, o comandante azulino avaliou a sua equipe e disse que fez um jogo bem aquém do esperado e que a comemoração vale pelo ponto conquistado, mas não pelo que time remista desempenhou dentro de campo.

“Fizemos um primeiro tempo bem abaixo das expectativas. Tivemos uma semana muito boa, onde procuramos ter um time mais técnico, já que sabíamos que iriamos enfrentar uma pressão alta do Volta Redonda e se viéssemos com jogadores com características defensivas e não reter a posse de bola, essa pressão seria maior. Então entramos morno na primeira etapa, não fizemos o que foi treinado, time sem amplitude e paciência. O adversário cresceu, teve volume de jogo, o Marcelo Rangel não foi muito exigido, mas acabamos tomando um gol”, disse, Rodrigo Santana.

O técnico do Leão fez cobranças à equipe na segunda etapa, que melhoraram o desempenho do time em campo. Para Rodrigo Santana, o resultado é de se comemorar, mas muito pelas circunstancias da partida, do que pelo futebol apresentado pela equipe azulina.

“Corrigimos no intervalo, cobramos mais atitude, trouxemos eles para dentro do campeonato novamente, pois o time estava moroso, sem atitude e isso me deixou chateado. No segundo tempo a atitude mudou, conseguimos ficar mais com a bola, ganhamos confiança e fico feliz pelo resultado e chateado pelo desempenho e temos que comemorar esse ponto que é muito importante pra gente”, falou.

Com o empate diante do Volta redonda e o empate entre Botafogo-PB x São Bernardo, o Remo terá a chance de conquistar o acesso à Série B em casa, ao lado do seu torcedor, em jogo contra o São Bernardo, no próximo domingo (29). O técnico Rodrigo Santana agradece a procura do torcedor por ingressos e pede apoio total aos atletas em um jogo que pode garantir o Leão na Segundona em 2025.

“Temos certeza que o Mangueirão estará lotado. A gente agradece e pede a todos que continuem acreditando, que traga essa energia maravilhosa aos jogadores, que eles entrem em campo mais ligados para buscarmos esse tão sonhado acesso”, finalizou.