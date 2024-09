Pedro Vitor comenta sobre momento do Remo na Série C, elogia técnico e não sabe se fica para 2025

Contusão, cirurgia, afastamento dos gramados por mais de sete meses e uma dúvida de se conseguiria voltar a jogar futebol. Essa é história do atacante Pedro Vitor, do Remo, que passou por um momento complicado na carreira vestindo a camisa do Leão Azul, mas que retornou e é uma das peças fundamentais nesse momento em que o Remo vive na Série C, na luta pelo tão sonhado acesso à Série B, além de comentar sobre o futuro e a relação com o técnico Rodrigo Santana.

A equipe de O Liberal conversou com jogador remista, que falou um pouco desse momento em que o Leão Azul vive na Série C, a busca incessante pela Série B, que virou uma obsessão nesse elenco remista e que possui apoio do torcedor, que abraçou o time nessa reta final da primeira fase e que vem conduzindo e apoiando a equipe também no quadrangular decisivo.

Com 26 anos e na sua segunda temporada defendendo o Remo, Pedro Vitor citou a confiança da equipe neste momento da Série C. O jogador ressaltou o potencial do elenco e a evolução no momento correto.

“A confiança tem está alta no elenco, pois sabemos do nosso potencial e o quanto nosso time vem crescendo ao longo do tempo. É muito vivermos um momento diferente da primeira fase, creio que nosso elenco cresceu na hora certa e, consequentemente com o coletivo bem, o individual aparece em campo”, falou.

Pedro Vitor comemorando um dos gols contra o Belo, no quadrangular da Série C (Wagner Santana / O Liberal)

Cada jogo é uma final

O jogador esteve no Remo no ano passado, passou por uma cirurgia no joelho e sabe das dificuldades que é atuar em um clube de massa, das cobranças feitas pelos torcedores, mas sabe do que não pode faltar nesses jogos decisivos, que decidirão quem irá conseguir o acesso à Série B.

“[Não faltarão no elenco] garra, determinação, ambição e vontade de vencer a todo tempo, como já vem sendo feito nos jogos, todo jogo é uma final”, disse.

Série C

De acordo com o site de estatísticas Sofascore, Pedro Vitor é um dos atletas com uma nota média de 7.22 durante a Série C, uma das maiores do elenco. Foram três gols na competição nacional, dois deles neste quadrangular, contra o Botafogo-PB.

Pedro Vitor vem sendo um dos pilares do Remo nesta Terceirona (Wagner Santana / O Liberal)

Comandante Rodrigo Santana

O atacante do Remo fez questão de falar sobre a importância do técnico Rodrigo Santana para o clube chegar neste momento. Pedro Vitor avaliou o trabalho do técnico como a “virada de chave” do clube na Série C, elogiou a forma como ele costuma trabalhar e como os jogadores conseguiram assimilar as ideias do comandante.

“[O Rodrigo] foi muito importante para mudada de chave do nosso elenco. De um time que estava na zona de rebaixamento da Série C, para um elenco que classificou e hoje mostra o bom futebol. É um trabalho implantado por ele em que todos nós conseguimos comprar a ideia e executar da melhor forma. Consequentemente o individual acaba aparecendo e estou muito feliz pelo momento que estamos vivenciando”, falou.

Futuro no Remo?

A temporada de 2024 está próxima de um fim e o Remo busca termina-la de um jeito feliz, com o acesso à Série B. O ano de 2025 se aproxima e possibilidade de permanecer em Belém, vestindo a camisa do Leão é uma possibilidade para o atacante, que pertence ao Fortaleza-CE e que está emprestado ao Remo.

“Não é segredo o quanto eu sou admirador do Remo. Já voltei uma vez e nada me impede de dar continuidade no clube, mas sabemos que futebol é muito rápido e, se não for agora, voltarei em um futuro próximo”, finalizou.