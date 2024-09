Um dos principais jogadores do Remo, Jaderson atua como 'coringa' e tem números importantes; confira

O Remo está na disputa do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e possui no elenco um jogador “coringa”, que consegue desempenhar em várias posições, mas também tem como característica ser o “garçom” do time. O meio-campista Jaderson, de 24 anos, é um dos principais atletas em assistências e participações em gols na temporada azulina.

Natural de Porto Alegre (RS), Jaderson é um dos pilares no Remo na temporada 2024. O jogador que pertence ao Athletico-PR e que está emprestado ao Leão Azul, é uma unanimidade entre os torcedores e também entre os técnicos que já comandaram o time neste ano. Jaderson participou de 35 jogos na temporada com a camisa azulina e possui números de atacante, já que é o artilheiro do time na Série C com quatro gols, empatado com Ytalo, que é natural da posição.

Titular absoluto aos comandos dos técnicos Ricardo Catalá, Gustavo Morínigo e Rodrigo Santana nesta temporada, Jaderson também possui números interessantes em assistências na Terceirona. De acordo com o jornalista Alessandro Amorim, Jaderson tem quatro gols e três assistências nesta Série C. Contando os números de toda a temporada, o meio-campista já balançou as redes seis vezes e deu cinco passes para gols.

Jogador é um "coringa" no elenco azulino (Samara Miranda / Remo)

Jaderson já desempenhou a função de meia-ofensivo, de volante e de atacante nesta temporada no Remo e, apesar da idade, é um dos líderes do grupo e incansável na marcação e construções de jogadas. De acordo com o site de estatística Sofascore, Jaderson é o principal atleta do Remo na Série C, com a melhor nota média do time com 7.28.

Antes do Remo, o jogador atuou pelo Cruzeiro-RS, time em que iniciou a carreira, além do Athletico-PR, onde esteve por cinco temporadas. Jogou também no Santa Cruz-PE, Sport-PE e estava no Tombense-MG na temporada passada.