Goleiro do Remo fala em otimismo nos bastidores e cita 'renúncias' do elenco visando o acesso

A 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C vale a liderança isolada do grupo B no confronto entre Volta Redonda-RJ x Remo, que duelam no sábado (21), às 17h30, no Estado do Rio de Janeiro (RJ). O objetivo do elenco azulino é o acesso à Série B, mas sem perder a esperança em título da Terceirona. O goleiro do Remo Marcelo Rangel falou sobre o momento em que o time vive, citou a confiança dos atletas nos bastidores, além da forma como o time cresceu no decorrer do campeonato.

Marcelo Rangel esteve em campo em todas as partidas do Remo nesta temporada. O goleiro falou que o otimismo dos jogadores em conquistar o acesso é grande e, que também não deixam de pensar em título, porém, explicou que o foco neste momento é subir o Leão à Série B do Brasileiro.

“Internamente temos um otimismo grande, pela qualidade do grupo formado e realmente o objetivo é sempre pensar grande. Temos condições do acesso, como temos condições de chegar a disputar o título. Mas isso é passo a passo, tivemos três jogos importantes, durante as rodadas nos mantivemos no G2 [zona de acesso] para a Série B e esperamos manter e também melhorar, já que se melhorarmos, terminaremos em primeiro e aí iremos fazer a final. O otimismo tem que acontecer e aqui sempre foi assim, lá atrás, ainda na fase classificatória, todos falavam sobre a nossa classificação, mas internamente todos falavam em classificarmos. Muitas vezes as dúvidas vinham de fora, mas aqui dentro não poderia ter essa dúvida. E agora nosso objetivo é o acesso, e pode sim, pelo que apresentamos nessas três partidas, esperamos melhorar na tabela e se Deus quiser, não só o acesso, mas também ir a decisão da Série C, pois é possível”, disse.

Arbitragem

O goleiro do Remo comentou sobre arbitragem neste quadrangular. Para Rangel as escalas dos árbitros condizem com o momento decisivo da competição e avaliou o desempenho do trio de arbitragem nessas três primeiras rodadas.

“Nesse quadrangular a arbitragem fez seu papel, foram bons árbitros e a questão do VAR que também auxilia e ajuda bastante a arbitragem. O nosso foco é deixar o árbitro trabalhar da melhor maneira, sempre acreditando que ele vá fazer o melhor no jogo. E a gente fazer nossas funções em campo, que é lutar, jogar, batalhar, funções técnicas, táticas e mentais”, falou.

Volta Redonda

O adversário azulino é o atual líder do quadrangular e conseguiu arrancar um ponto importante em Belém. Mesmo com a pressão da torcida, que mais uma vez compareceu ao Mangueirão. O Voltaço soube se fechar e saiu da capital paraense com o empate. Para o goleiro remista, a partida deve ser bem aberta, principalmente pelo que ela pode definir na competição.

“Nosso adversário é uma grande equipe, mostrou isso aqui contra a gente, possui um contra-ataque forte e rápido com ótimos jogadores, mas também temos os nossos pontos fortes, gostamos de jogar, propor o jogo e acredito que, pela importância do jogo e os dois clubes precisando vencer, automaticamente a partida fique mais aberta do que foi em Belém”, comentou.

Cresceu no momento certo

De desacreditado a credenciado a conquistar o acesso. Esse é o Remo de Marcelo Rangel nesta Série C. O goleiro azulino sabe das dificuldades enfrentadas em toda a temporada, mas cita o poder de reação da equipe e que hoje, dentro do quadrangular, faz a diferença.

“Esperamos que esses três últimos jogos terminem sempre com alegria a favor do Remo. O otimismo temo que estar sempre em pauta, mas encontramos dificuldades nas partidas, é um quadrangular final em que todos querem buscar seus objetivos. Sofremos no primeiro turno, nos classificamos no final, mas acredito que crescemos no momento certo, claro que não conseguimos manter o mesmo nível o jogo todo, cai um pouco e isso é natural, mas vejo o nosso grupo focado, forte e que cresceu muito na Série C e que possamos conquistar o acesso sem sofrimento, que as vitórias venham nesses três jogos”, disse.

Foco

A atenção em busca de um objetivo, o foco total no acesso, a busca incessante em querer marcar o nome na história do Remo. Marcelo Rangel detalhou que o momento do elenco é de renuncias para um bem maior, que é recolocar o Remo na Série B do Brasileiro em 2025.

“É um momento de renúncia para buscarmos um objetivo maior. Deixar de sair para algum lugar para descansar, se concentrar mais nos jogos, redes sociais deixar um pouco de lado e se concentrar nas partidas. Faltam duas, três semanas e o que renunciarmos em prol do objetivo é muito válido. Ninguém vai perder nesse período um lazer, o foco precisa ser 100% no clube, pois sabemos o tamanho da responsabilidade, o que representa colocar o Remo em uma Série B, nossas carreiras de forma individual, pode proporcionar muitas coisas boas como renovação de contrato com o Remo ou outras coisas aparecem naturalmente, uma valorização em terminar o ano com o objetivo cumprido e falta tão pouco e é por isso que tudo que renunciarmos em prol desse objetivo é valido”, finalizou.