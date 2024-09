Remo inicia venda de ingressos para a arquibancada do Círio e Trasladação; veja valores

Falta menos de um mês para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Como já é tradição, o clube do Remo abriu, nesta quarta-feira (18), a venda de ingressos para a arquibancada do time, que fica na Avenida Nazaré, para a procissão principal e a Trasladação.

Conforme as informações divulgadas pelo clube nas redes sociais, os ingressos para acompanhar a Trasladação custam R$ 120. Já para o Círio, o valor é de R$ 160.

Para adquirir os bilhetes, o torcedor azulino deve ir até a secretaria do clube do Remo, na sede oficial do time. Sócios torcedores e proprietários adimplentes têm desconto de 10% no ato da compra.

A arquibancada disponibilizada pela equipe azulina fica na frente da sede social do clube, na Avenina Nazaré, via que dá acesso à Basílica de Nossa Senhora de Nazare. A ação do time já tem alguns anos e os lugares são disputados.

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é a maior manifestação católica do Brasil e uma das maiores do mundo. Está é a edição de número 232 do Círio. A procissão, que ocorre sempre no segundo domingo de outubro, movimenta todo o estado e reúne fiéis do país inteiro.

Este ano, a celebração à padroeira dos paraenses ocorre no dia 13 de outubro. Já a Trasladação será no dia 12 de outubro.