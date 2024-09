Corrida do Círio: educador físico ressalta importância da preparação para a prova; veja dicas

A pouco mais de um mês da realização da Corrida do Círio, centenas de corredores amadores e profissionais, amantes da modalidade, entram na reta final da a preparação para a disputa da prova, tradição em Belém. Com percursos de 5 e 10km, a prova pode ser de resistência para muitas pessoas. Por isso, preparar o corpo é muito importante para ter uma corrida segura e prazerosa.

O educador físico Bruno Moraes, de 37 anos, trabalha há quatro anos como treinador de corrida e explicou que o preparo adequado é indispensável, pois o corredor evita lesões, melhora o bem-estar e a performance.

"Não é só chegar e correr. O preparo adequado para uma corrida de rua é fundamental por vários motivos, prevenção de lesões, melhora da performance, gestão da energia, estratégia mental e adaptação ao percurso. O treinamento adequado não só ajuda a garantir que você termine a corrida sem problemas, mas também melhora seu desempenho, tornando a experiência mais prazerosa e segura", afirmou o educador físico.

A Corrida do Círio não é uma prova de rua comum. Ela reúne milhares de amantes do esporte e promesseiros, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, há 39 edições. Além das distâncias de 5 e 10 km, tem o trajeto de 3 km.

Segundo Bruno, a preparação para as provas tem que levar em consideração condicionamento físico do participante e da distância que será percorrida. De acordo com ele, é preciso adaptar o treinamento ao nível físico (iniciante, intermediário ou avançado), "fortalecimento muscular e recuperação, sem esquecer da hidratação".

"É importante salientar o acompanhamento de um treinador de corrida que seja formado em educação física", completou.

Ainda dá tempo de se preparar e o que fazer?

Como o desgaste físico em uma corrida pode ser grande, Bruno ressaltou que caso o competidor não tenha experiência com corridas, é preciso ter cautela e optar pela caminhada, por exemplo. Assim, o corpo poderá se adaptar a modalidade

"Se o indivíduo já tem experiência com a corrida é possível, sim, fazer uma boa preparação para essa corrida do Círio, caso contrário, a pessoa quer começar agora uma preparação, é mais prudente iniciar com a caminhada e começar um treinamento para a próxima, a fim de evitar qualquer situação desagradável", afirmou.

"Por isso é muito importante ter o acompanhamento de um profissional de educação física para melhorar orientar quem deseja iniciar no mundo da corrida de rua ou de qualquer outra atividade física", apontou Bruno Moraes.

O educador físico ainda alertou que quem não tem o hábito de correr deve ser ainda mais prudente, evitar correr os 10km ou impor um ritmo pesado.

"Se não tem o hábito de correr, o ideal era não correr. Mas, se mesmo assim for participar, que seja na distância de 5km, faça uma corrida mais tranquila possível, sempre intercalando com uma caminhada e se hidratando bem no percurso da corrida", aconselhou.

Corrida do Círio é uma das provas de rua mais tradicionais da capital paraense. Além da corrida em si, a prova carrega um simbolismo muito grande, pois está atrelada a celebração de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses. Os promesseiros e devotos da santa fazem uma verdadeira festa e resistem às limitações do corpo para completar o percurso.

Contudo, com o calor e desgaste que a corrida pode provocar, é importante cuidar da saúde, manter uma alimentação saudável e se hidratar bastante para fazer uma boa prova.

"Realizar uma boa hidratação e alimentação, e não deixar de fazer os treinos de preparação para a corrida. Entretanto, a corrida do Círio é um mix de emoções e fé, temos pessoas correndo para pagar uma promessa, ou para ajudar quem vai pagar uma promessa, tem os atletas devotos de nossa senhora de Nazaré que correm por mais saúde, paz e felicidades. A corrida do Círio é sem sombras de dúvidas uma corrida especial, cheia de boas energias e só quem sabe mesmo é quem participa, é até difícil de explicar tanta emoção", concluiu Bruno Moraes.

A Corrida do Círio está marcada para o dia 20 de outubro, com a largada às 6h, no Portal da Amazônia, em Belém.