Inscrições para a Corrida e Caminhada do Círio 2024 estão abertas; veja como participar

Estão abertas as inscrições para a 39ª edição da Corrida e Caminhada do Círio 2024, que podem ser realizadas pelo site oficial do evento. As provas incluem corridas de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 3 km. O evento está marcado para o dia 20 de outubro, com a largada prevista para às 6h, no Portal da Amazônia, em Belém.

As inscrições para a Corridinha do Círio 2024 também estão disponíveis. O evento será realizado no dia 26 de outubro, em local ainda a ser definido.

VEJA MAIS



Já as inscrições para pessoas com deficiência e maiores de 60 anos serão abertas em breve e deverão ser feitas presencialmente na TV Liberal, localizada na avenida Nossa Senhora de Nazaré, 350, bairro de Nazaré.

Esporte em ascensão

A corrida de rua vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. Já é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Além de ser uma prova para superar limites, já consolidado no calendário das grandes provas de rua no Brasil e oficializada pela Confederação Brasileira de Atletismo, com percursos de 5 k e 10 k, é também uma homenagem à padroeira do Pará.

A Caminhada é outra prática que vem crescendo nos últimos anos e reúne várias gerações de atletas em busca de melhor qualidade de vida. A prova é realizada no mesmo dia da Corrida e conta com percurso de 3,5 km. Evento indicado para a família e pessoas de todas as idades.