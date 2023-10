Corrida e Caminhada do Círio 2023 mobilizam 6 mil atletas neste domingo (22); confira os resultados

O Portal da Amazônia recebeu, na manhã deste domingo (22), a 33ª edição da Corrida do Círio. Em 2023, mais de 6 mil atletas participaram da competição, que iniciou às 6h. Foram realizados três percursos, de 3,5 km (caminhada), 5 km e 10 km. O mais longo incluiu a passagem dos atletas pela Basílica Santuário, pela avenida Nazaré.

A tradicional prova do esporte paraense teve transmissão ao vivo pela TV Liberal, organizadora do evento. Os resultados já podem ser conferidos no site oficial da corrida.

A prova

A primeira categoria a ter a largada autorizada foi a de pessoas com deficiência. Logo em seguida, partiram os atletas do pelotão de elite e o público geral. A categoria de "fantasias", que tradicionalmente abria a prova, foi a última a largar.

Os participantes da modalidade de 10 km - a mais longa da prova - chegaram cerca de 35 min após a largada. Já os da modalidade de 5 km, ultrapassaram a linha de chegada em 16 min.

Recorde de público

A Corrida do Círio de 2023 bateu o recorde de participantes. Neste ano, foram mais de 6 mil atletas, de 17 estados do Brasil. Segundo o diretor de marketing da Rede Liberal, Rodrigo Vieira, a grande procura ainda é um reflexo do período pós-pandêmico.

"É sempre o mesmo empenho, mas as pessoas estavam carentes de um evento pós-pandemia. Nesse ano tivemos atletas de 17 estados e outros países. Provas de rua existem em outros estados, mas só aqui tem uma prova da fé. Acho isso único, singular", explicou.

Vencedores

Gilberto Nogueira, vencedor da prova de 5km da Corrida do Círio (Igor Mota/ O Liberal)

O primeiro a ultrapassar a linha de chegada foi Gilberto Nogueira, que venceu a prova masculina dos 5 km. Logo após a vitória, ele ressaltou a importância de superar o sedentarismo.

"Há quatro meses eu estava no sedentarismo e resolvi voltar, com acompanhamento médico, profissional e incentivo da minha equipe. É uma satisfação correr a corrida dos 5 km e ser o primeiro colocado. Só quero agradecer a Deus e organização da corrida"

Outra pessoa que atribuiu a vitória à preparação pré-corrida foi Rosângela Muniz, campeã da prova de 10km feminina. Ela disse que realizou um planejamento de vários meses para subir ao lugar mais alto do pódio.

"Há algum tempo tenho feito toda uma logística diferente. A ideia era chegar aqui e construir uma boa marca, ficar em uma boa posição. Mas, graças a Deus, obtive o primeiro lugar", comemora.

Rosângela Muniz, vencedora da prova de 10 km feminina da Corrida do Círio (Igor Mota/ O Liberal)

A festa também foi grande para o paraense José Maria Almeida, paraense e vencedor da prova de 10km. Ele, que correu ao lado do filho, Nairon Souza, fez um apelo para o incentivo do atletismo no Pará.

"Isso é a importância do patrocínio. Infelizmente no Pará ainda não se olha pro atleta do atletismo. Venci hoje, mas tive muita dificuldade pra estar aqui. Apesar disso, tive um incentivo a mais pra passar a linha de chegada, corri com o meu filho. Espero que ele seja campeão um dia, igual eu", disse.

José Maria Almeida, vencedor da prova de 10 km da Corrida do Círio (Igor Mota/ O Liberal)

Vencedores:

5km masculino: Gilberto Nogueira

5km feminino: Deusiane de Oliveira

10km masculino: José Maria Almeida

10km feminino: Rosângela Muniz