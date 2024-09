Remo: Contratações de Série D e Segunda Divisão Estadual são titulares em momento decisivo

O Remo pouco foi ao mercado na reta final de Série C e quase não aproveitou a janela de transferência, mas os jogadores contratados têm sido importantes na arrancada azulina no torneio. Os atletas foram contratados em mercados pouco explorados, mas que chegaram no Baenão e deram conta do recado.

O zagueiro Rafael Castro (ex-Treze-PB) e o atacante Rodrigo Alves (ex-Cascavel-PR) disputavam a Série D do Brasileirão quando foram contratados pelo time azulino e hoje são titulares da equipe comandada pelo técnico Rodrigo Alves. Vale destacar que os clubes que eles defendiam já foram eliminados da Quarta Divisão, ou seja, se a vinda para o Time de Periçá não ocorresse, esses jogadores estariam sem calendário até o final da temporada.

Zagueiro Rafael Castro ganhou a posição de titular no time (Samara Miranda / Ascom Remo)

A equipe de análise de desembrenho decidiu atacar em outra área. Diferente de buscar jogadores em divisões acima, o Remo foi atrás de atletas que estavam na Série D do Brasileiro, casos do defensor Rafael Castro e do atacante Rodrigo Alves, porém, outro jogador que estava em um mercado mais complexo ainda, chegou ao clube e tomou conta da posição. Bruno Silva estava disputando a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense pelo Paraná-PR, clube que conquistou o acesso e o título, levando a Gralha-Azul à elite do futebol paranaense.

Bruno Silva além de titular, por algumas vezes exerceu o papel de capitão do Remo (Samara Miranda / Remo)

Rafael Castro, Rodrigo Alves e Bruno Silva são peças importantes no esquema tático do técnico Rodrigo Santana, que vem utilizando os jogadores de forma recorrentes, com Bruno Silva sendo titular absoluto em seis partidas, já Castro também ganhou a vaga no time e foi titular nos últimos seis jogos e Rodrigo que vem entrando no segundo tempo e vem desempenhando um papel importante na equipe.

Rodrigo Alves atuando pelo Leão contra o Belo, no Colosso do Bengui (Wagner Santana / O Liberal)

O Remo é o vice-líder do grupo B do quadrangular decisivo da Série C com 5 pontos, mesma pontuação do líder, Volta Redonda-RJ, que leva a melhor no saldo de gols. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado (21), às 17h30, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ) e quem vencer assume de forma isolada a liderança da chave. A partida é válida pela 4ª rodada do quadrangular e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.