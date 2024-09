Atacante do Remo acredita em outra postura do Volta Redonda jogando no Rio de Janeiro (RJ)

O Remo tropeçou nas duas últimas partidas na Série C, nos empates contra o São Bernardo-SP, após abrir 2 a 0 no placar, fora de casa, além do Volta Redonda, um 0 a 0 que frustrou quase 40 mil pessoas no Mangueirão, no último domingo (15). Um dos jogadores que esteve em campo nessa última partida foi o atacante Rodrigo Alves, que entrou no segundo tempo e quase marcou um golaço de falta. Para o atacante, o Volta Redonda terá outra postura jogando em seus domínios e o Remo pode se valer dessa situação.

“Acredito que todas as equipes que jogam em casa ficam mais à vontade, pelo fato de ter a torcida apoiando. Acredito que lá [no Rio de Janeiro] vamos ter mais espaço para desempenhar nosso futebol. Tentamos em Belém propor o jogo, no final eles estavam muito fechados. Vamos estudar a equipe, assistindo vídeos deles quando jogaram em casa e aproveitar esses espaços que eles vão deixar, já que estarão jogando em casa, tendo que se expor um mais, você deixa um pouco de espaço e nos contra-ataques podemos tirar proveito disso”, disse.

Vai entrar jogando?

Os resultados nas duas últimas rodadas não foram os esperados pelo grupo azulino. O empate diante do São Bernardo e pela circunstancias da partida, não agradou, além da igualdade em Belém diante do torcedor. Para Rodrigo Alves, o futebol apresentado pelo Remo nos dois últimos jogos não é motivo para desespero e sim de confiança, de que o time está no momento certo e de evolução e falou sobre a possibilidade de entrar jogando a próxima partida do Leão.

“Demostramos contra o São Bernardo que nossa equipe possui totais condições de buscar a vitória fora de casa. Vamos trabalhar essa semana para buscarmos o resultado, mas um ponto também é de suma importância. Eles [Volta Redonda] vão querer propor o jogo, por atuar em casa. Já a situação de entrar jogando o professor vai analisar durante a semana. Estou aqui para ajudar o Remo, independente de começar atuando ou não e sem dúvidas temos que fazer um jogo inteligente, temos que lá fora buscarmos os três pontos, sabemos da qualidade da equipe do Volta Redonda, mas é tentar somar pontos”, falou.

Evolução

O atacante de 29 anos já realizou nove partidas pelo Remo e marcou um gol, comentou sobre a evolução da equipe na busca por um resultado positivo longe de Belém, diante do Voltaço.

“Nossa equipe vem em uma crescente boa, temos três jogos, hoje atualmente estaríamos classificados e os resultados [contra São Bernardo e Volta Redonda] nos dá confiança de tentar algo a mais fora de casa e em Belém é fazer a diferença”, comentou.

Agenda

Volta Redonda x Remo duelam no próximo sábado (21), às 17h30, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ), pela 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.