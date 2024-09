Média de pontos do Remo no quadrangular decisivo da Série C o mantém com chances de acesso; veja

A Série C do Campeonato Brasileiro caminha para o fim, faltando exatamente três rodadas para definir os quatro times que ascendem à Série B. Neste contexto, o Clube do Remo se insere como um dos postulantes a uma das vagas, dada a campanha na primeira fase do quadrangular decisivo. Levando em consideração o atual formato da competição, vigente desde 2020, que classifica os oito melhores para um quadrangular em dois grupos, de onde saem dois finalistas, é possível dizer que o Leão Azul caminha na mesma média das equipes que subiram nos anos anteriores, alguns com menos pontos que os atuais cinco da equipe treinada por Rodrigo Santana.

Para fins de comparação, a Série C de 2020, onde o próprio Remo foi um dos finalistas, teve dois dos quatro times que garantiram o acesso com menos pontos ao fim das três primeiras rodadas. Neste ano, subiram Clube do Remo, Vila Nova, Brusque e Londrina. Os dois últimos terminaram a primeira fase com três e quatro pontos, respectivamente, dos nove disputados. Já o passou com quatro, enquanto o Leão Azul teve o melhor aproveitamento, com sete. Nesta edição, Remo e Vila Nova disputaram o título e a equipe goiana acabou levando o troféu para casa.

No ano seguinte, Ituano, Tombense, Criciúma e Novorizontino foram promovidos, mas na corrida de pontos, Ituano e Novorizontino foram melhores no primeiro turno, alcançando seis pontos, enquanto o Criciúma passou com cinco e a Tombense com quatro. O fim do quadrangular marcou acessos com nove, 11 e 13 pontos, respectivamente., sendo o Ituano o Campeão Brasileiro daquele ano.

Passando para 2022, o ABC foi o maior pontuador do primeiro turno, com sete pontos, seguido de Botafogo-SP, com seis, Vitória e Mirassol, ambos com quatro. Na edição desta temporada o título foi decidido entre o ABC e o Mirassol, na época dirigido pelo ex-técnico azulino Ricardo Catalá, que acabou faturando o troféu e a promoção à Série B de 2023.

Dentro do atual formato, houve ainda a edição do ano passado, na qual foram promovidos Brusque, Paysandu, Amazonas e Operário. O time catarinense foi o maior pontuador nas três primeiras rodadas, com nove pontos, seguido do Papão da Amazônia, com sete, Amazonas e Operário, ambos com três pontos. O título de Campeão Brasileiro da Série C deste ano caiu no colo dos amazonenses, que venceram a equipe de Santa Catarina. No entanto, ao final dos dois turnos, vale destacar que o Operário-PR foi promovido com apenas sete pontos em seis jogos, ou seja, apenas dois de distância para a atual pontuação do Remo, faltando mais três rodadas, sendo um jogo em casa, contra o São Bernardo, que tem no banco de reservas justamente Ricardo Catalá, campeão em 2022.

Campanhas no 1º turno de times que subiram à Série B ao final da temporada:

2023

- Paysandu: 7

- Amazonas: 3

- Brusque: 9

- Operário: 3

2022

- Mirassol: 4

- Botafogo-SP: 6

- ABC: 7

- Vitória: 4

2021

- Ituano: 6

- Criciúma: 5

- Tombense: 4

- Novorizontino: 6

2020

- Vila Nova: 4

- Brusque: 3

- Remo: 7

- Londrina: 4