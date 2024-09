Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Bernardo no Mangueirão

O Remo faz o último jogo da fase classificatória do quadrangular de acesso da Série C em casa no próximo dia 29. O Leão Azul encara o São Bernardo-SP no Mangueirão. Antes disso, o clube encara o Volta Redonda-RJ, que pode encaminhar o acesso. Com isso, o time iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Tigre do ABC.

Para o duelo, o clube fez uma promoção na compra de dois ingressos. Com a compra dupla para o setor da arquibancada lado A, as entradas saem por R$ 100. Do lado B, o desconto é ainda maior, saindo por R$ 80. No preço normal, cada bilhete custa R$ 60.

Para o setor de cadeira e camarote, os ingressos custam R$ 100 e 140 (cada), respectivamente. O torcedor azulino já pode adquirir os bilhetes por meio do site IngressoSA.

Na venda de ingressos para a partida contra o Volta Redonda, a equipe já havia feito outra promoção "casadinha" para o jogo contra o São Bernardo.

Socio torcedores têm condições especiais na compra. Estudantes possuem direito à meia entrada. Idosos e pessoas com deficiência também têm acesso à gratuidade.

Cenário

Antes de encarar o São Bernardo, o Remo visita o Voltaço, com quem empatou em Belém no último domingo (16). O duelo vale a liderança do grupo B do quadrangular. Além disso, em caso de vitória do Leão Azul, o time pode conquistar o acesso contra o Bernô.

O clube azulino está com cinco pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda, que é o líder por conta do saldo de gols. Logo atrás, o Tigre tem quatro e o Belo conquistou apenas um ponto.

Apoio da torcida

Desde o início do quadrangular de acesso, a torcida azulina tem comparecido em peso no Mangueirão para apoiar a equipe na campanha até a tão sonhada Série B. Tanto contra o Botafogo-PB quanto com o Volta Redonda, o público ultrapassou a marca de 40 mil torcedores. Assim, contra o São Bernardo, o clube espera manter a marca.

Serviço

VENDAS ONLINES: IngressoSA

PONTOS DE VENDA PRESENCIAL:

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a Sexta - Feira - 9h às 18h

Sábado - 9h às 15h

Domingo - 9h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a sexta-feira - 9h às 19h

Sábado - 9h às 17h

Domingo - 9h às 13h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a sábado - Horário: 9h às 21h

Domingo - 09h às 13h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - 12h às 22h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - 12h às 22h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - 12h às 22h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a sábado - 10h às 22h

Domingo - 12h ás 22h

LOJA DO REMO – SHOPPING METROPÓLE

Período de 16/09/2024 a 29/09/2024

Segunda a sábado - Horário: 10h às 22h

Domingo - 12h às 22h

VENDA DE MEIAS

Reservas pelo site: www.ingressosa.com

Sexta-feira (27/09/2024) a partir das 8h

RETIRADAS: GINASIO SERRA FREIRE

Sabado: 28/09/2024

Horário: 9:00 às 14:00h