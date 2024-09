Com setor para visitantes, Volta Redonda inicia venda de ingressos para o jogo contra o Remo

O Remo visita o Volta Redonda no próximo sábado (21) para o jogo de volta do quadrangular de acesso da Série C. A partida é, novamente, um confronto direito pela liderança do grupo B, onde o Voltaço leva vantagem pelo saldo de gols. Nesta quarta-feira (18), a equipe carioca iniciou a venda de ingressos para o duelo.

Para torcedores do Volta Redonda, que estiverem com camisas do time ou nas cores preto e amarelo, os ingressos custam R$ 20. Já para a torcida visitante, a entrada custa R$ 40.

Os bilhetes só podem ser adquiridos de forma presencial nos pontos de vendas espalhados pela cidade carioca. Na compra de ingressos para o jogo contra o Remo e Botafogo-PB, os torcedores aurinegros ainda têm descontos e pagam R35 pelas entradas.

Sem vendas onlines, o torcedor azulino que quiser ir acompanhar o time terá que comprar os ingressos no dia da partida, na bilheteria do setor Laranja do estádio Raulino de Oliveira, ou antecipadamente em um dos pontos de vendas presenciais.

Cenário

Na terceira rodada do quadrangular, Remo e Volta Redonda ficaram no empate. Em jogo de Mangueirão lotado, as equipes não marcaram gols e o Leão Azul perdeu a chance de encaminhar o acesso à Série B. Com isso, o grupo, que ainda tem São Bernardo-SP e Botafogo-PB na briga por uma vaga na Segunda Divisão do Brasileirão.

Classificação fornecida por Sofascore

Por isso, para o Leão Azul, a partida contra o Voltaço é muito importante. Pode deixar o time na liderança do grupo e em uma situação mais confortável na brigada.

A partida entre Volta Redonda Remo ocorre no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, no sábado (21), às 17h30. O jogo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

Serviço

Ingressos para torcedores do Volta Redonda: R$ 20

Ingressos para visitantes (Remo): R$ 40

Pontos de venda antecipada:

Loteria Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

⁠Empório Brasil (Retiro)

Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Bilheterias do Raulino (apenas sábado, 21, a partir das 14h):

Setor Azul: Volta Redonda e gratuidades

⁠Setor Verde: Volta Redonda

Setor Laranja: Remo