Remo: torcedores formam filas gigantes atrás de ingressos para jogo que pode dar o acesso à Série B

O empate do Remo com o Volta Redonda-RJ, fora de casa, no último sábado (21), pelo placar de 1 a 1, deu ao Leão Azul a chance de conquistar o acesso à Série B em casa, ao lado do Fenômeno Azul, no próximo domingo (29), às 16h30, em jogo contra o São Bernardo-SP. A procura dos torcedores por ingressos neste domingo (22) é enorme. Grandes filas se formaram nos shoppings de Belém, onde estão situadas as Lojas do Remo.

Em um shopping localizado na Rodovia Augusto Montenegro, a fila saia da Loja do Remo, passava pelos corredores, descia as escadas e só parava no estacionamento do estabelecimento. E não é para menos a procura por ingressos, já que o Remo lidera com folga o ranking de público na Série C e nas duas últimas partidas levou quase 100 mil pessoas ao Mangueirão, nos jogos contra o Belo e Volta Redonda, neste quadrangular decisivo.

A expectativa da diretoria do Remo é que todos os ingressos sejam comercializados e que esgote os bilhetes ainda nesta semana. Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região metropolitana, além da forma online, no site IngressosSA.

Remo x São Bernardo se enfrentam no próximo domingo (29), às 16h30, no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do quadrangular da Série C. Se o Remo vencer a equipe paulista, o Leão Azul carimba o seu passaporte para a Série B em 2025. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.