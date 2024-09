Site aponta chances de acesso do Remo à Série B e também de finalista da C; veja números

A Série C do Campeonato Brasileiro está chegando na reta final e na penúltima rodada só podemos ter definições de classificados no Grupo B. De acordo com o site de estatísticas de futebol, “Chance de Gol”, o Remo é um dos favoritos a conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

O Leão Azul está atualmente na segunda posição do Grupo B com 6 pontos conquistados, atrás do Volta Redonda-RJ, que possui o mesmo número de pontos, porém, o time carioca leva a melhor no saldo de gols. O site “Chance de Gol” coloca o Remo com 62.9% de chances de acesso à Série B. Quem possui um percentual maior é o Volta Redonda, que está com 66.3%. Na terceira posição está o São Bernardo-SP com 56.5 e por último o Botafogo-PB com 14.4%.

O site “Chance de Gol” também disponibilizou a probabilidade de cada time chegar à final da Série C. Para que isso ocorra, a equipe precisa terminar o quadrangular na liderança do Grupo B. Nesse quesito Volta Redonda e Remo estão praticamente empatados, com o clube carioca tendo 33.5% de chances e o Remo com 33.3. Logo em seguida está o São Bernardo, que aparece com 32% e fechando o grupo o Botafogo com apenas 1.2% de chances de ser finalista.

As contas para Volta Redonda e Remo são simples nesta 5ª rodada do quadrangular, para conquistarem o tão esperado acesso à Série B. Basta as duas equipes vencerem seus respectivos jogos, contra Botafogo e São Bernardo, que garantem vaga na Segundona de 2025.

O Remo encara o São Bernardo em Belém, no próximo domingo (29), às 16h30, com a capacidade máxima do Mangueirão. Todos os ingressos do setor de arquibancada já foram comprados pela torcida do Remo e restam poucos bilhetes para os setores de cadeiras, tanto do Lado A quanto do Lado B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.