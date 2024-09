Lado A ou Lado B? Qual melhor setor para assistir Remo x São Bernardo

O jogo entre Remo e São Bernardo, marcado para o próximo domingo (29), às 16h30, no Estádio Mangueirão, pode estabelecer um dos maiores recordes de público desde a conclusão da reforma do estádio em 2023. Nesta terça-feira (24), o Leão anunciou que os ingressos para as arquibancadas estão esgotados, o que indica uma grande expectativa de torcedores, incluindo muitas pessoas que irão ao estádio pela primeira vez.

Com a alta demanda, surgem dúvidas entre os torcedores sobre qual lado é melhor para assistir ao jogo: lado A ou lado B. O "lado A" e "lado B" do Estádio Mangueirão referem-se a diferentes setores de arquibancada disponíveis para os torcedores durante os jogos. Essa divisão é comum em muitos estádios e serve para organizar o público, facilitar a venda de ingressos e oferecer opções variadas de preços e experiências para os espectadores.

Tradicionalmente, a torcida do Clube do Remo se posiciona no lado A do Estádio Mangueirão, enquanto a torcida do Paysandu ocupa o lado B. Essa divisão foi estabelecida em fevereiro de 1978, antes do primeiro clássico Re-Pa disputado no estádio, que é o maior clássico do futebol paraense.

História da divisão dos lados

A definição dos lados A e B ocorreu devido a uma confusão inicial entre as torcidas, que ambas preferiam o lado A. Para resolver a situação, representantes de ambos os clubes foram convidados a escolher os locais que iriam abrigar suas torcidas. Orlando Ruffeil, um benemérito do Remo, foi um dos responsáveis por essa escolha. Ele passou a noite no estádio para garantir que o lado A fosse destinado à torcida do Remo, colocando faixas do clube na maior arquibancada.

Para a partida entre o Clube do Remo e o São Bernardo, os torcedores puderam escolher entre o lado A e o lado B do Estádio Mangueirão. Aqui estão alguns prós e contras de cada lado:

Lado A

Pontos positivos:

Tradição: É o lado tradicionalmente ocupado pela torcida do Remo, proporcionando um ambiente vibrante e cheio de energia.

Apoio das Torcidas Organizadas: A presença das torcidas organizadas aumenta a animação e a atmosfera do jogo.

Acesso: A proximidade com a Avenida Augusto Montenegro, que é a principal via de acesso ao Mangueirão, facilita a chegada dos torcedores.

Pontos negativos:

Exposição ao Clima: Os torcedores podem ficar expostos ao sol ou à chuva, o que pode tornar a experiência desconfortável.

Lado B

Pontos Positivos:

Conforto Climático: Este lado oferece menos exposição ao sol e à chuva, proporcionando um ambiente mais agradável para assistir ao jogo.

Tranquilidade: É uma opção para aqueles que preferem assistir ao jogo em um ambiente mais calmo, longe do barulho dos instrumentos das torcidas organizadas.

Proximidade da Entrada dos Jogadores: Os torcedores têm a oportunidade de acompanhar de perto a entrada dos jogadores no gramado.

Pontos Negativos:

Trânsito Intenso: O acesso ao lado B tende a ser mais complicado devido ao estreitamento da Avenida Transmangueirão, resultando em um trânsito mais intenso.