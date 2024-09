Remo x São Bernardo: criança paga ingresso? Até que idade entra de graça no Mangueirão?

A aguardada partida entre Remo e São Bernardo, que acontece neste domingo (29) no estádio Mangueirão, deve atrair grande público, especialmente famílias que querem acompanhar de perto o duelo decisivo para as pretensões do Leão na Série C. Além do clima de expectativa para o jogo, muitas famílias têm levantado dúvidas sobre as regras para ingresso de crianças no estádio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com informações do Clube do Remo, crianças de até 12 anos têm direito à entrada gratuita nas arquibancadas, desde que acompanhadas por um responsável pagante. Para garantir o acesso, os pequenos torcedores precisam apresentar a carteira de identidade ou a certidão de nascimento.

No setor de cadeiras, as regras são um pouco mais restritivas. Crianças de 0 a 2 anos têm direito à gratuidade, mas devem permanecer no mesmo assento que o responsável. Já para as crianças de 3 a 12 anos, o ingresso será concedido com meia-entrada, mediante apresentação da carteira de identidade ou da certidão de nascimento.

Mesmo com a gratuidade, os responsáveis precisam retirar o ingresso da criança nas bilheterias do estádio, respeitando a lotação máxima permitida. No entanto, o clube ainda não divulgou informações sobre a retirada desses bilhetes.

O jogo entre Remo e São Bernardo, marcado para as 16h30, é válido pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C. Uma vitória do Leão paraense garante o retorno à Série B após quatro temporadas de ausência. A partida será transmitida em tempo real pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.