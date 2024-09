Ingressos para as arquibancadas do jogo entre Remo e São Bernardo não estão disponiveis no site

O Mangueirão vai lotar! Os ingressos para as arquibancadas da partida entre o Remo e o São Bernardo, válida pela quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C, não estão mais disponíveis no site oficial de venda.

O clube ainda não anunciou o fim das vendas oficialmente, mas torcedores também relataram que não há mais ingressos para as arquibancadas nas lojas oficiais do time. Com isso, apenas o setor das cadeiras e camarotes estão disponíveis para compra. Os bilhetes custam R$ 100 e 140 (cada), respectivamente.

Para o duelo, o clube fez uma promoção na compra de dois ingressos. Na aquisição de duas entradas para a arquibancada lado A, as entradas saíam por R$ 100. Já do lado B, o desconto era maior, saindo por R$ 80. No preço normal, cada bilhete custava R$ 60.

Desde o empate contra o Volta Redonda, no último sábado (21), a busca pelas entradas para o duelo aumentaram. Na segunda-feira (23), milhares de torcedores fizeram filas nas lojas do clube para garantir a presença na partida decisiva para o Leão Azul.

Quebra de recorde

O jogo contra o São Bernardo pode garantir o acesso à Série B para o Leão Azul. Por isso, a expectativa é que o clube azulino quebre o recorde de público do novo Mangueirão, que pertence ao Paysandu, com um total de 49.807 ml telespectadores no jogo contra o Amazonas, na quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C de 2023.

O Remo precisa de uma vitória simples para se garantir na Segundona. Por isso, o apoio da torcida pode ser decisivo no confronto. A partida contra o São Bernardo ocorre no domingo (29), no Mangueirão, às 16h30.