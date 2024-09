Torcida do Remo forma grande fila no Baenão para comprar ingressos para jogo decisivo na Série C

A torcida do Clube do Remo está confiante e formou uma enorme fila na manhã desta segunda-feira (23/9), no Estádio do Baenão, em busca de ingressos para assistir ao jogo do Leão no quadrangular decisivo contra o São Bernardo, no próximo domingo (29/9). Na partida, o Remo precisa de uma vitória simples e já garante o acesso para a Série B do próximo ano.

O empenho da torcida deve embalar o time no Estádio do Mangueirão, ao todo, o Remo já vendeu mais de 25 mil ingressos para o jogo, e a expectativa é que as entradas esgotem até o fim da semana. Na fila do Baenão para garantir o ingresso desde cedo, com uma espera de mais de 1h30, o torcedor Alfredo, afirmou que não quer ficar de fora na “festa” que deve ser realizada no domingo.

“A gente perde um tempinho do trabalho, mas é pra conseguir comprar o ingresso e não ficar de fora. Tenho certeza que domingo é o acesso, nós vamos conseguir, vamos chegar”, disse.

Alfredo estava há mais de 1h30 na fila em busca de ingressos (Ivan Duarte / O Liberal)

As entradas também estão disponíveis para comercialização pela internet, por meio do site ingressossa.com. O bilhete avulso para as arquibancadas custa R$ 60,00, mas há a possibilidade de compra casa. Dois ingressos para o Lado A do Mangueirão custam R$ 100,00, enquanto para o Lado B podem ser adquiridos a R$ 80,00.

Além disso, estão disponíveis ingressos de cadeiras e camarotes. Os bilhetes para a primeira opção custam R$ 100,00 do Lado A e R$ 80,00 do Lado B. Já a segunda opção está no valor de R$ 140,00

Remo e São Bernado se enfrentam no domingo a partir das 16h30. Caso o Leão perca ou empate com o Bernô, o acesso deve ser buscado na última rodada do quadrangular, fora de casa, contra o Botafogo-PB. A partida terá cobertura completa, com lance a lance, no portal Oliberal.com.