Autor de gol do Remo, Pavani revela cautela em jogo que pode garantir acesso: ‘Tem que ter atenção’

O Clube do Remo garantiu um empate nos últimos minutos contra o Volta Redonda-RJ, no último sábado (21/9), com um gol de pênalti do meia Giovanni Pavani, que garantiu o placar de 1 a 1. Com o resultado, combinado com o empate entre Botafogo-PB e São Bernardo, o Leão precisa somente de uma vitória no próximo domingo (29/9), em casa, contra o Bernô, para garantir o acesso à Série B do próximo ano.

Em entrevista nesta segunda-feira (23/9), Pavani revelou que o time terá cautela contra o rival, que na primeira etapa do quadrangular conseguiu empatar mesmo em uma desvantagem de dois gols, mas que está confiante da conquista da vitória no Mangueirão.

“O time do São Bernardo é um time muito bom. Nós vimos lá na casa deles, ganhamos de 2 a 0 e eles conseguiram buscar o empate. Tem que ter atenção, jogar igual nós estamos jogando. Aqui dentro de casa somos muito fortes aqui, acho que já fizemos 6 vitórias e um empate em casa, e agora é jogar para frente, igual nós estamos jogando para buscar essa vitória aqui diante do nosso torcedor”, disse.

E o jogo deve ser diante de uma grande presença da torcida, o Remo já venceu mais de 25 mil ingressos e a expectativa é que antes do fim da semana todas as entradas sejam esgotadas pelo fenômeno azul. Sobre o apoio da torcida, Pavani reiterou a importância da presença dos azulinos em campo.

“Espero que lotem mesmo, que empurram nós do começo ao fim lá, porque eles são muito importantes para nós, para o Clube. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e vamos sair com os três pontos no domingo e buscar esse tão sonhado acesso”, finalizou.

A bola rola entre Remo e São Bernardo no próximo domingo rola a partir das 16h30, no Estádio do Mangueirão. O jogo terá cobertura completa, com lance a lance, no portal Oliberal.com.