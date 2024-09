Zeca Pirão: ex-presidente do Remo que se recupera de infarto foi campeão paraense em 2014

O ex-presidente do Remo, Zeca Pirão, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de um Hospital de Belém, se recuperando de um infarto. A informação foi confirmada pelo Jornal O Liberal pela irmã de Zeca Pirão.

Pirão se recupera de um infarto que sofreu ontem (23) e teve que colocar um stent. Atualmente Zeca Pirão é deputado estadual pelo MDB, mas foi presidente do Remo na gestão de 2013, quando assumiu o clube após saída de Sérgio Cabeça. Zeca Pirão ficou no clube até 2014, quando deixou o clube depois de perder a eleição para Pedro Minowa.

No clube azulino teve momentos marcantes, como a conquista do Campeonato Paraense de 2014, título que o Remo não vencia desde 2008, além do projeto “Camisa 33”, onde foi criada uma camisa oficial do clube, com o número 33 e todo o valor das vendas do uniforme seria para contratar um grande jogador. O atleta escolhido pela diretoria foi o meia Eduardo Ramos, que tinha jogado no Paysandu em 2013. Anos depois, o meia é considerado um dos ídolos do clube azulino.

Outro episódio que marcou sua gestão no Remo foi o projeto de revitalização do Baenão que acabou não ocorrendo da forma esperada. Ainda em 2013, Zeca Pirão mostrou um projeto de restruturação do estádio azulino. As arquibancadas do lado da Travessa das Mercês, onde ficavam as cadeiras também, foram destruídas, para que camarotes e cadeiras fossem construídas, porém, o projeto não foi para frente e o Baenão chegou a ser reaberto, mas com um grande tapume e sem as obras. O estádio remista só foi reaberto em 2019, na gestão de Fábio Bentes e com ajuda direta do torcedor e do Projeto Retorno do Rei.