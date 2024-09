Após perder espaço no Remo, Matheus Anjos comemora volta por cima: 'sei da minha qualidade'

O meia Matheus Anjos não jogava uma partida pelo Clube do Remo desde a 17ª rodada da primeira fase da Série C. Após sofrer uma lesão e perder espaço no retorno, o camisa 10 caiu em desuso, mas conseguiu o improvável, a ajuda central para o empate contra o Volta Redonda, que colocou o time em rota de acesso à Série B com uma rodada de antecedência.

Foi ele quem sofreu a penalidade máxima aos 48 do segundo tempo, quando o time perdia por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira. O pênalti convertido por Pavani devolveu ao clube a esperança de estar entre os classificados para a Segunda Divisão de 2025. Agora, basta uma vitória sobre o São Bernardo para que o sonho se torne realidade e a temporada do atleta se torne inesquecível.

"Contra o Volta Redonda, a gente acabou não fazendo um grande jogo. Quando o Rodrigo me chamou, com 30, 35, ele pediu para fazer a bola chegar com mais qualidade ao ataque e arriscar. Não poderíamos perder aquele jogo .Eu entrei com essa responsabilidade e acho que fui feliz ao sofrer o pênalti convertido pelo Pavani", diz ele, reconhecendo que o desempenho do time foi insuficiente, mas perfeitamente viável de ser revertido.

"Nesse momento eu fiquei muito feliz. Tem dias que você treina, mas não joga. A última vez que entrei foi há um mês e por 10 minutos. Isso gera uma pressão maior, mas eu sei da minha qualidade e entrei com uma cabeça boa, com o objetivo de mudar o cenário do jogo, como aconteceu".

No total foram cinco jogos sem sequer entrar no segundo tempo, mas para ele são águas passadas. O foco agora é o coletivo, uma vez que, em campo, ele acredita ter mostrado o seu valor.

"Hoje em dia você tem que untar correria e qualidade. Eu sempre joguei como esse meia clássico, mas também já joguei aberto, como ponta. Não é desculpa não jogar, como eu falei, o time encaixou nessa formação do treinador. Quando ele precisar de mim eu tenho essa característica que pode ser muito útil ao grupo". Hoje o Remo é o segundo colocado no grupo B, com seis pontos, ao lado do Volta Redonda. No próximo domingo (29), o clube enfrenta o São Bernardo, no Mangueirão, a partir das 16h30.