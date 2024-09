Remo pode bater recorde de público no Mangueirão em jogo que vale acesso para a Série B

O amor pelo Clube do Remo vai dominar o Estádio do Mangueirão no próximo domingo (29/9), quando o Leão busca o acesso contra o São Bernardo. Na partida, mais de 40 mil torcedores azulinos já garantiram o ingresso para ver de perto o possível acesso do time, que só precisa da vitória para garantir a vaga na Série B do próximo ano, um recorde de público no Colosso do Benguí.

Caso mantenha as vendas a todo vapor, o Remo deve esgotar as entradas disponibilizadas para as cadeiras, já que o acesso para as arquibancadas tanto do Lado A quanto do Lado B já estão esgotados. Com isso, a expectativa é que o público do Leão quebre o recorde estabelecido pela torcida do maior rival, o Paysandu.

A marca foi estabelecida pelo Papão no duelo contra o Amazonas-AM, em 2023, quando a equipe bicolor também brigava pelo acesso à Série B e estava na 5ª rodada do quadrangular de acesso, vivendo uma situação parecida com a que o Leão vive atualmente. Na oportunidade, o Paysandu acabou perdendo para a onça-pintada, por 2 a 1, diante de 49.807 torcedores, e só garantiu o acesso na última rodada da competição.

O Remo encara o São Bernardo a partir das 16h30, no domingo, no Mangueirão. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.