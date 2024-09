Por que Tite foi demitido do Flamengo? Entenda o que causou a saída do técnico

Na manhã desta segunda-feira (30), o técnico Tite foi demitido do comando do Flamengo, após uma sequência de resultados insatisfatórios e protestos intensos da torcida rubro-negra. A decisão foi oficializada dois dias antes do importante duelo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira (2), no Rio de Janeiro, pela fase semifinal do torneio.

A demissão de Tite não foi exatamente uma surpresa, mas ocorreu em um momento crítico para o Flamengo, que vive uma temporada marcada por inconsistências. Quem assume interinamente o comando da equipe é Filipe Luís, ex-jogador e atual técnico do sub-20 do Flamengo.

Desempenho ruim

Desde a chegada ao Flamengo, Tite não conseguiu repetir o sucesso que obteve à frente da Seleção Brasileira. Mesmo após conquistar o Campeonato Carioca, a equipe passou por uma fase de instabilidade, acumulando uma série de resultados ruins, incluindo a eliminação da Libertadores para o Peñarol. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 4ª posição com 48 pontos, nove atrás do líder Botafogo, e enfrenta dificuldades para assegurar, ao menos, o vice-campeonato.

O time chegou a, inclusive, ficar um mês sem garantir uma vitória, o que causou frustração da torcida. Além disso, uma série de desfalques importantes complicou ainda mais o trabalho de Tite. Jogadores como Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Luiz Araújo estão afastados por lesões graves e só devem retornar aos campos em 2025.

Esses desfalques, somados à expulsão de Carlinhos e à recuperação lenta de Michael, prejudicaram o esquema tático do treinador, que não conseguiu ajustar o time a tempo de reverter a fase negativa.

Pressão da torcida

Nos últimos jogos, Tite enfrentou forte resistência da torcida. Na partida contra o Athletico-PR, mesmo com a vitória apertada por 1 a 0, o treinador foi duramente vaiado e xingado durante todo o jogo. A pressão da arquibancada era evidente, principalmente após as escolhas contestadas na eliminação da Libertadores e nas derrotas subsequentes. Ao final do jogo contra o Peñarol, os gritos de "Ei, Tite, vai tomar no **" ecoaram nas arquibancadas do Maracanã.

Em sua coletiva após a eliminação na Libertadores, Tite reconheceu as críticas da torcida. "Claro que dói no lado humano. Mas, pelo lado da experiência, também mostra que quando você produz bem, tem reações do torcedor que são compatíveis com o amor que ele tem pelo clube. E eu respeito muito isso porque vivenciei bastante. E tenho o respeito quando a torcida me critica com vaia", disse o agora ex-técnico flamenguista.

Além disso, protestos e pichações se tornaram frequentes na sede do clube na Gávea, com mensagens de descontentamento e ameaças. As frases "Fora Tite" e "Salário em dia. Porrada em falta!" foram algumas das registradas pelos vândalos.

Números de Tite no Flamengo

Em sua passagem pelo Flamengo, Tite conquistou o Campeonato Carioca e acumulou 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Apesar dos resultados abaixo do esperado, o técnico chegou a 50 jogos com o 3º melhor desempenho dos últimos 10 anos.

Somando as partidas que comandou em 2023 com as de 2024, em julho deste ano Tite teve 72% de aproveitamento após 33 vitórias, nove empates e oito derrotas. Números só inferiores se comparados aos de Jorge Jesus e Renato Gaúcho.

