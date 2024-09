Após forte pressão, Flamengo anuncia a saída do técnico Tite

Mesmo após a vitória em casa contra o Athletico-PR, no último domingo (29), o Flamengo decidiu pela saída do técnico Tite, em anúncio divulgado nas redes sociais do clube nas primeiras horas desta segunda-feira (30).

O ex-treinador da Seleção Brasileira vinha sendo alvo de fortes cobranças da torcida, principalmente após eliminação para o Peñarol, na última quarta-feira (26), pela Libertadores da América.

VEJA MAIS

Por meio de um curto comunicado, o clube carioca confirmou que Filipe Luís, ex-jogador da equipe e atual treinador das categorias de base, será o responsável em comandar o time no lugar de Tite.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente", afirmou o clube.

A relação de Tite com a torcida e o clube estava destagas há alguns meses. O treinador era questionado por conta do desempenho da equipe rubro-negra. Neste domingo (29), durante a partida do Athletico-PR, mesmo com a vitória, o time registrou o pior público no ano, com apenas 28 mil torcedores no Maracanã, sendo marcado por vários protestos e insultos direcionados ao técnico, o que evidênciou, ainda mais, a necessidade da diretoria dar uma resposta aos torcedores.

"Entendo as manifestações e o amor do torcedor pelo clube. Busco trazer essa maturidade aos atletas para que tenham capacidade de resistir, resiliência, de tentar como aconteceu. Eu tento fazer o meu melhor, talvez não seja o técnico dos seus sonhos. Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que vai ter sempre", declarou Tite após a partida.

Antes disso, o técnico já havia sido alvo de diversos ataques. Após a derrota para o Grêmio, por exemplo, a sede do Flamengo foi pichada por torcedores, que pediam a saída do treinador.

O treinador deixou o comando da Seleção Brasileiro no final da Copa do Mundo de 2022 e em outurbo de 2023 assumiu o comando do Mengão. Gaúcho de 62 anos, Tite ficou a frente do Flamengo por 70 jogos, conquistando 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.