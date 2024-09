Após derrota, sede do Flamengo é pichada e torcida pede saída de Tite com ameaça: 'Porrada em falta'

A insatisfação da torcida do Flamengo com o desempenho da equipe está cada vez maior. Após a derrota para o Grêmio por 3 a 2 no último domingo (22), os muros da sede do clube, na Gávea, foram pichados com mensagens de protesto e ameaças contra o técnico Tite.

Entre as frases deixadas pelos vândalos estavam "Fora Tite" e "Salário em dia. Porrada em falta!". As pichações rapidamente circularam nas redes sociais e repercutiram entre a torcida rubro-negra.

Uma parte dos torcedores levanta a hipótese de que a pichação tenha sido organizada por membros de torcidas organizadas, envolvidos nas campanhas eleitorais internas do Flamengo, já que as críticas não se estenderam à diretoria do clube.

VEJA MAIS

Momento conturbado

O Flamengo vive um momento delicado na temporada. Além da derrota para o Grêmio, o time perdeu para o Peñarol na Libertadores e ocupa a quarta posição no Brasileirão, a 11 pontos do líder Botafogo. A equipe ainda disputa as quartas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians.

A sequência de resultados negativos e a pressão da torcida aumentam a pressão sobre o técnico Tite, que terá que encontrar uma solução para reverter o momento e recolocar o Flamengo na briga pelos títulos.

A diretoria do clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre os atos de vandalismo e as críticas da torcida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)