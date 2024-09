Libertadores: Flamengo começa as quartas de final com derrota e frustra a torcida no Maracanã

Na noite desta quinta-feira (19), no Maracanã, o Flamengo foi derrotado pelo Peñarol (URU) por 1 a 0, na partida de ida das quartas de final da Libertadores. O único gol do encontro foi marcado por Cabrera. A decisão da vaga na semi será na próxima quinta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Com a derrota, o Flamengo precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para garantir a vaga na semifinal. Uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis, enquanto o Peñarol avança com um empate. Antes da partida decisiva, o Flamengo enfrentará o Grêmio no domingo (22), pela 27ª rodada do Brasileirão, em Porto Alegre.

No início da partida, o Flamengo teve dificuldades para se organizar em campo. Mesmo com a presença de De la Cruz e Arrascaeta na criação, a equipe cometeu muitos erros e ofereceu espaço para os contra-ataques do Peñarol. Bem posicionado, o time uruguaio aproveitou e abriu o placar aos 12 minutos. Após erro de passe de Pulgar, Leo Fernández iniciou um contra-ataque rápido, Báez cruzou e Maxi Silveira ajeitou para Cabrera marcar.

O primeiro tempo do Flamengo foi dividido em dois momentos: nervosismo após sofrer o gol e chances desperdiçadas. Bruno Henrique quase empatou de cabeça, mas parou no goleiro Aguerre. Gerson também teve uma boa oportunidade, mas finalizou em cima da defesa.

No segundo tempo, o Flamengo demonstrou sinais de cansaço e viu o Peñarol explorar os espaços deixados em campo. O técnico Tite fez mudanças na equipe, buscando mais ofensividade e apostando em jogadas aéreas, mas o time não conseguiu se encontrar. Faltaram tanto o jogo coletivo quanto jogadas individuais que pudessem mudar o resultado.

O Peñarol, por sua vez, controlou a vantagem sem sofrer grandes ameaças. A equipe uruguaia manteve uma marcação firme no meio-campo e soube administrar o resultado fora de casa, saindo com uma importante vantagem para o jogo de volta.

Ficha Técnica

Local: Maracanã

Data: 19/9 (quinta-feira)

Arbitragem: Jesús Valenzuela

Assistentes: Jorge Urrego Martínez e Tulio Moreno

Gol: Cabrera 12'/1ºT (PEN)

Cartões amarelos: Gonzalo Plata e Erick Pulgar (FLA); Damián García e Javier Méndez (PEN)

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Alcaraz), De la Cruz (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carlinhos) e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

PEÑAROL: Aguerre, Milans (Mayada), Guzmán Rodríguez, Javier Méndez e Maxi Olivera; Damián García, Darías (Gastón Ramírez), Cabrera (Siqueira) e Leo Fernández; Báez (Lucas Hernández) e Maxi Silvera (Facundo Batista). Técnico: Diego Aguirre.