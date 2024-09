Flamengo domina clássico, mas Vasco busca empate com gol de Coutinho após 14 anos

Em cenário bem diferente do primeiro turno, Flamengo e Vasco fizeram mais um 'Clássico dos Milhões' pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time rubro-negro foi superior e abriu o placar com Gerson, mas sofreu o empate por 1 a 1, com gol de Philippe Coutinho, que voltou a marcar pelo time cruzmaltino após 14 anos. A partida, realizada no Maracanã, foi válida pela 26ª rodada.

Entre 2009 e 2010, Coutinho fez 43 partidas pelo Vasco e cinco gols, sendo o último deles em 27 de maio de 2010. Emprestado pelo Aston Villa, ele fez apenas seu quinto jogo e voltou após lesão e covid-19.

No primeiro turno, o Flamengo goleou o Vasco por 6 a 1, o segundo maior placar da história do clássico, atrás apenas do 7 a 0 que o Vasco aplicou no Campeonato Carioca de 1931.

O clássico deste domingo foi muito mais equilibrado, mas o Flamengo teve as principais chances. Além do gol, teve duas bolas na trave e um chute que contou com grande defesa de Léo Jardim. O Vasco também acertou a trave, mas em lance que teve impedimento. Mas foi um time que não desistiu, sendo premiado com gol de empate.

Com o resultado, o Flamengo alcançou 45 pontos, em quarto lugar, com um jogo atrasado, diante do Internacional. O Vasco agora tem 35 pontos e aparece em oitavo lugar, há seis jogos sem perder. Também tem um jogo atrasado, contra o Cuiabá.

No primeiro tempo, o Flamengo teve mais finalizações no começo, duas delas de Plata. Na primeira, desviou cruzamento rasteiro de Alex Sandro e depois chutou de dentro da área, ambas para fora. O Vasco conseguiu responder com chute de longe de Hugo Moura, mas no meio do gol, facilitando a defesa de Rossi.

Depois disso, o Flamengo teve as duas principais chances do jogo até então. Na primeira delas, Erick Pulgar completou cruzamento de cabeça, quase na pequena área, mas Léo Jardim fez grande defesa. Na segunda, Arrascaeta aproveitou falha de Sforza e saiu na cara do goleiro vascaíno, que fechou o ângulo e fez a jogada retornar.

Antes do intervalo, o Vasco conseguiu um bom contra-ataque. David recebeu passe de Paulo Henrique e disparou para a área. Ele chutou no travessão, mas foi marcado impedimento após a jogada.

No segundo tempo, o jogo continuou bem disputado, mas com menos chances. Aos poucos, o Flamengo voltou a se soltar e quase marcou com Bruno Henrique. Ele recebeu toque de cabeça de Plata e chutou cruzado. A bola bateu na parte de fora da trave e foi para fora. Em outra jogada pela esquerda, Alex Sandro cruzou e Léo Ortiz cabeceou no travessão.

Mas aos 26 minutos, o Flamengo conseguiu transformar a superioridade em gol. Arrascaeta dá excelente passe para Gerson na direita da área. O meia chutou de chapa no canto oposto para vencer Léo Jardim e fazer 1 a 0 no clássico.

O Vasco fez alterações após o gol, incluindo a entrada de Philippe Coutinho. O cenário não mudou mesmo assim, com o Flamengo superior. Mas nos minutos finais, o Vasco fez um gol muito especial.

Aos 41 minutos, em rápido contra-ataque, Emerson Rodríguez ficou com a bola na esquerda e inverteu para Puma Rodríguez. Já dentro da área, ele se esforçou para ficar com a bola e cruzou. Philippe Coutinho acompanhou a jogada e deu um peixinho para completar para o gol. Os minutos finais foram nervosos, mas o placar não se alterou mais.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 19h, novamente no Maracanã, para o primeiro duelo das quartas de final da Libertadores, diante do Peñarol-URU. No domingo (22), às 18h30, volta a campo pela 27ª rodada do Brasileirão, contra o Grêmio, na arena adversária, em Porto Alegre (RS).

Já o Vasco terá a semana livre e volta a campo pelo Brasileirão no domingo, às 16h, para outro duelo complicado, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Mané Garrincha, em Brasília (DF).