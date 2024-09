Após vitória, Flamengo vira o maior semifinalista da história da Copa do Brasil; confira o ranking

O Flamengo fez história mais uma vez ao avançar para a sua 17ª semifinal da Copa do Brasil. A classificação veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pelas quartas de final do torneio. Com esse feito, o Rubro-Negro se tornou o clube com mais participações em semifinais da competição, superando o Grêmio, que possui 16 aparições nesta fase. Os números são do Espião Estatístico.

Essa será a quarta semifinal consecutiva do Flamengo na Copa do Brasil, competição que o clube já venceu em quatro oportunidades: 1990, 2006, 2013 e 2022. Caso avance para a final, o Fla pode se tornar o clube que mais disputou decisões do torneio, chegando à marca de 10 finais. Atualmente, Flamengo e Grêmio estão empatados com nove finais cada um, enquanto o Cruzeiro lidera o ranking de títulos com seis conquistas.

Na semifinal deste ano, o Flamengo enfrentará o Corinthians, com as datas e horários dos confrontos a serem confirmados pela CBF. No entanto, a partida de ida deve acontecer na semana do dia 2 de outubro, e a volta está prevista para a semana do dia 16 de outubro.

Ranking de participações em semifinais da Copa do Brasil

Flamengo : 17

: 17 Grêmio : 16

: 16 Cruzeiro : 11

: 11 Corinthians e Palmeiras : 9

e : 9 Vasco : 8

: 8 São Paulo : 7

: 7 Fluminense : 6

: 6 Atlético-MG , Coritiba e Internacional : 5

, e : 5 Botafogo , Goiás , Santos e Sport : 4

, , e : 4 Athletico-PR e Ceará : 3

: 3 Brasiliense , Criciúma e Vitória : 2

, e : 2 América-MG, Atlético-GO, Avaí, Figueirense, Fortaleza, Ipatinga, Juventude, Linhares EC, Náutico, Paulista, Ponte Preta, Remo, Santo André e XV de Novembro-RS: 1

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)