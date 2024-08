Conmebol denuncia técnico Tite após criticas à entidade

Após declarações e críticas à Conmebol, o técnico Tite, do Flamengo, foi denunciado por "detonar" a entidade após o jogo do time carioca contra o Bahia, realizado na última quarta-feira (28). O técnico criticou o protocolo utilizado antes das partidas em altitude, chegando a mencionar um "desrespeito à ciência". O treinador Tite voltou à beira do campo na partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil, após ter sofrido uma arritmia cardíaca causada pela altitude de 3.600 m de La Paz, na Bolívia, durante um jogo da Libertadores.

Em entrevista, o técnico Tite iniciou falando sobre os cuidados que recebeu dos médicos: "Senti do doutor a responsabilidade e os cuidados. O doutor queria saber o porquê e ficava perto o tempo todo. Tomara que as pessoas deem ouvidos à ciência." E seguiu falando sobre os desafios de jogar no país boliviano: "Jogar em La Paz é muito difícil. Não vou usar o termo desumano, mas traz uma série de problemas sérios. Se não derem um intervalo, vai dar problema. Aconteceu comigo, e pode ser mais sério", disse o técnico.

Além disso, Tite deu ênfase na crítica ao protocolo estipulado pela Conmebol: "Estou antecipando. É absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes, um desrespeito à ciência. Todas as pessoas, os médicos, sabem que a partir de 6h, 7h, 8h começa a ter dor de cabeça. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado”, completou.

A punição de Tite deve ser advertência ou multa. o treinador foi denunciado nos artigos 11.1 e 11.2 nos incisos b) e f) do Código Disciplinar da Conmebol, sobre princípios de conduta. O Flamengo também será julgado pela confederação por ter chegado em La Paz após o prazo permitido.