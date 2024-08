Tite recebe alta após mais de 24h internado

O técnico do Flamengo, Tite, saiu do hospital na manhã deste sábado (24/8) e afirmou que “foi bem atendido pelo doutor”. Ele foi internado na última quinta-feira (24/8), após uma "elevação da frequência cardíaca e arritmia", durante a classificação do rubro-negro sobre o Bolivar em uma altitude de 3.640 metros na cidade de La Paz. Com informações do portal Extra.

VEJA MAIS

Os primeiros atendimentos foram ainda no vestiário, onde o treinador recebeu medicação venosa. Após estabilizado, retornou ao Rio de Janeiro e foi encaminhado para o hospital onde ficou internado e realizou exames que diagnosticaram uma fibrilação atrial. Apesar da alta, quem comandará o Flamengo no domingo contra o Bragantino, no Maracanã, será o seu filho, Matheus Bacchi, seu auxiliar técnico. Tite permanecerá de repouso.