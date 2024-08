Técnico Tite, do Flamengo, é internado em hospital após jogo na altitude

Ao chegar ao Brasil após garantir a classificação do Flamengo em cima do Bolívar, em La Paz, nas oitavas de final da Libertadores, o técnico Tite precisou ser internado no Rio de Janeiro devido a um mal-estar. Exames realizados detectaram elevações na frequência cardíaca e arritmia, problemas atribuídos à altitude enfrentada no país vizinho.

O Estádio Hernando Siles, localizado em La Paz, Bolívia, é um dos estádios mais altos do mundo, situado a 3.637 metros acima do nível do mar. Essa altitude torna a respiração mais difícil, especialmente para atletas e visitantes que não estão acostumados.

Em nota, o Flamengo informou sobre o estado de saúde do treinador Tite e desejou uma boa recuperação.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e precisou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro. Foram detectadas elevações de frequência cardíaca e arritmias causadas pela altitude de 3.600 metros acima do nível do mar em que se encontra o estádio Hernando Siles, em La Paz.

O treinador foi medicado e assistido pelos médicos e equipe durante o retorno ao Rio de Janeiro. Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não indicou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento.

O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.

Desejamos uma recuperação rápida ao nosso comandante", disse o clube em nota.

Classificação

Na noite da última quinta-feira (22), o Flamengo enfrentou o Bolívar em La Paz, em uma partida valida pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Mengão perdeu por 1 a 0, mas, como havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, avançou para as quartas de final com um agregado de 2 a 1. O time carioca vai enfrentar o Peñarol na próxima fase da competição.