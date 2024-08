Flamengo perde na Bolívia, mas leva no agregado e garante classificação às quartas da Libertadores

O Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (22), jogando no estádio Hernando Siles, a mais de 3.600 metros de altitude, o time carioca perdeu para o Bolívar por 1 a 0, mas avançou para a próxima fase devido à vantagem obtida no jogo de ida.

Agora, o Flamengo enfrentará o Peñarol, do Uruguai, nas quartas de final.

O jogo

O Bolívar foi quem criou as principais oportunidades da partida. Aproveitando a altitude, o time da casa investiu em jogadas pelos lados e cruzamentos na área, mas a defesa do Flamengo conseguiu conter os ataques. A primeira boa chance foi de Vaca, que chutou fraco após jogada de Bruno Sávio, e Rossi fez uma defesa tranquila.

Apesar da pressão, o Flamengo teve uma chance clara aos 16 minutos. Gerson ficou livre, mas hesitou ao finalizar e foi desarmado. Pouco depois, Carlinhos chutou por cima do gol após receber em boa posição. Enquanto o Bolívar continuava tentando com Oviedo, Sávio e Vaca, o placar não se alterou até o intervalo, com o jogo terminando 0 a 0 no primeiro tempo.

2º Tempo

Logo no início da segunda etapa, Ayrton Lucas teve uma chance cara a cara com Lampe, mas chutou para fora. Em seguida, o Bolívar cresceu no jogo. Bruno Sávio acertou o travessão e, pouco depois, marcou o gol que colocou o time boliviano na frente.

O Bolívar precisava de mais um gol para empatar o placar agregado e aumentou a pressão, encurralando o Flamengo no campo defensivo. Mesmo com a pressão, a equipe boliviana não conseguiu criar uma chance clara para o segundo gol. Aos 45 minutos, Bruno Henrique foi derrubado por Anderson, que foi expulso por impedir uma jogada clara de gol.

Próxima fase

Com a classificação assegurada, o Flamengo enfrentará o Peñarol nas quartas de final. O time uruguaio avançou ao eliminar o The Strongest com um placar agregado de 4 a 1.

Próximo jogo

O Flamengo volta a campo no domingo (20), às 20h (horário de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.