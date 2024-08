Arritmia cardíaca: entenda o que é e quais as causas dessa condição médica

A arritmia cardíaca é uma condição clínica ocasionada quando uma pessoa começa a sentir uma irregularidade no ritmo de seus batimentos cardíacos. Ela pode acontecer quando um indivíduo está sentado, em repouso, e sente o coração acelerar sem motivos, apresentando pulsação errônea, diferente do batimento normal. Essa condição pode ocasionar uma batida mais rápida ou mais lenta, havendo uma mudança no ritmo das batidas, por isso a denominação arritmia cardíaca.

VEJA MAIS

Quais são as causas da arritmia?

A origem dessa condição médica é variada, podendo está atrelada desde o fato idade, até o estilo de vida que uma pessoa leve ou doenças pré-existentes que podem ocasionar a arritmia. Com isso, alguns dos fatores mais comuns são:

Anemia;

Aterosclerose;

Alguns medicamentos (principalmente para infecções respiratórias e alergias);

Apneia do sono;

Asma;

Consumo excessivo de álcool ou de bebidas energéticas;

Defeitos congênitos;

Diabetes;

Doença cardíaca congênita;

Doença de chagas;

Embolismo pulmonar;

Genética;

Hipertensão;

Idade;

Infarto ou insuficiência cardíaca;

Obesidade;

Problemas na tireoide (hipertireoidismo e hipotireoidismo);

Pneumonia;

Tensão emocional;

Tabagismo;

Valvulopatias.

Quais os sintomas?

Além de sentir que coração está batendo de forma desregulada, mesmo estando em repouso, a arritmia cardíaca possui os seguintes sintomas:

Palpitações no peito;

Enjoo e náusea;

Sensação de desmaio;

Falta de fôlego;

Desconforto no tórax;

Cansaço;

Desmaios;

Tontura;

Falta de ar;

Fraqueza;

Pressão baixa;

Confusão mental;

Mal-estar geral;

Sensação de nó na garganta;

Sensação constante de cansaço;

Sensação de aperto no peito.

Qual o tratamento?

O tratamento mais adequado vai depender do quadro de arritmia que o indivíduo apresente. De modo geral, é tratada por meio do uso de medicamentos e da prática da vida saudável, como o fim do tabagismo, com a implementação de uma alimentação saudável e balanceada, bem como, a realização de exercícios físicos que sejam adequados para a saúde do coração do paciente.

Em alguns casos mais graves, podem ser necessários a implantação de marcapasso, o uso de desfibrilador, entre outros métodos que possam precisar de intervenção cirúrgica. Entretanto, ao identificar qualquer um dos sintomas, o recomendável é procurar de imediato um especialista para dar início ao tratamento o mais rápido possível.

Fonte: BBC News Brasil

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)