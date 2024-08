O que causou a internação de Tite e jogador uruguaio? Entenda o que é arritmia cardíaca

Na manhã desta sexta-feira (23), o técnico Tite precisou ser internado no Rio de Janeiro, após exames diagnosticarem elevações na frequência cardíaca e arritmia, problemas atribuídos à altitude enfrentada em La Paz, na Bolívia.

A condição é semelhante à que levou o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional (Uruguai), a passar mal e desmaiar em campo durante a partida contra o São Paulo, no estádio Morumbi, realizada na última quinta-feira (22). O jogador saiu do estádio de ambulância e está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com uma nota divulgada pelo clube uruguaio, o quadro do jogador é estável e está sob observação.

VEJA MAIS

O que é arritmia cardíaca?

Arritmia cardíaca é uma condição caracterizada por alterações no ritmo dos batimentos do coração, que podem ser irregulares, algumas vezes sendo muito rápidos ou muito lentos. Isso ocorre devido a problemas na formação ou condução do estímulo elétrico que controla os batimentos cardíacos. De certa forma, o problema pode ser causado por uma predisposição genética, mas alguns hábitos de vida também podem aumentar o risco para o desenvolvimento de arritmias.

Causas

As arritmias podem ser causadas por diversos fatores, incluindo:

Doenças cardíacas: Como infarto, insuficiência cardíaca e doenças das artérias coronárias.

Problemas eletrolíticos: Desequilíbrios de potássio, sódio e cálcio no sangue.

Estresse e ansiedade: Afetam a frequência cardíaca.

Uso de substâncias como: álcool, cafeína e drogas recreativas.

Condições médicas: Como hipertireoidismo e diabetes.

Sintomas

Os sintomas de arritmia cardíaca podem variar, mas os mais comuns incluem:

Palpitações ou sensação de batimentos cardíacos acelerados.

Desmaios ou tonturas.

Falta de ar.

Dor ou desconforto no peito.

Fadiga.

Algumas arritmias podem ser assintomáticas, não apresentando sintomas visíveis.

Tipos de Arritmias

Fibrilação Atrial: Um dos tipos mais comuns, caracterizado por batimentos cardíacos rápidos e irregulares, que pode aumentar o risco de AVC.

Taquicardias: Aumento da frequência cardíaca, que pode ser perigoso se não tratado.

Bradicardias: Redução da frequência cardíaca, que pode causar sintomas de fraqueza e desmaios.

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico é frequentemente realizado por meio de um eletrocardiograma (ECG), que registra a atividade elétrica do coração. Outros exames, como o holter e o teste ergométrico, também podem ser utilizados. O tratamento varia conforme a gravidade e a causa da arritmia e pode incluir:

Medicamentos: Antiarrítmicos para controlar o ritmo cardíaco.

Procedimentos: Como a ablação por cateter, que destrói áreas do coração que causam arritmias.

Implante de marcapasso: Para regular a frequência cardíaca em casos de bradicardia.

Desfibriladores: Para prevenir morte súbita em pacientes de alto risco.

Prevenção

Alimentação Balanceada: consumo uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Reduza a ingestão de gorduras saturadas, açúcares e sódio.

Prática Regular de Exercícios: a atividade física regular ajuda a manter o coração saudável. Opte por exercícios moderados, como caminhadas, natação ou ciclismo, e consulte um médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios.

Evitar Tabaco e Álcool: o tabagismo e o consumo excessivo de álcool estão associados a um aumento no risco de arritmias. Evitar essas substâncias é crucial para a saúde cardiovascular.

Controle do Estresse: técnicas de relaxamento, como meditação, yoga ou exercícios de respiração, podem ajudar a gerenciar o estresse, que é um fator de risco para arritmias.

Manter um Peso Saudável: o sobrepeso e a obesidade aumentam o risco de doenças cardíacas e arritmias. Manter um peso saudável é essencial.

Consultas Regulares ao Cardiologista:realizar check-ups anuais com um cardiologista para monitorar a saúde do coração, especialmente se houver histórico familiar de doenças cardíacas.

Controle de Condições Médicas: gerenciar condições como hipertensão, diabetes e colesterol alto, que podem contribuir para o desenvolvimento de arritmias.