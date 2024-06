Fortalecimento das panturrilhas tem reflexos na saúde do coração; saiba como trinar em casa

O "dia de perna" na academia pode ser um motivo de sofrimento para muitas pessoas, mas treinar a parte inferior do corpo pode agregar inúmeros benefícios a saúde do coração. O fortalecimento da panturrilha, em especial, é fundamental para a saúde cardiovascular, tanto que ela é considerada pelos profissionais da educação física um “segundo coração”.

A panturrilha tem um papel importante na circulação sanguínea por auxiliar no retorno venoso. São os músculos da panturrilha que comprimem as veias profundas e suas válvulas, ajudando nesse trabalho de retorno venoso do sangue dos membros inferiores para o coração, o que é fundamental na prevenção de tromboses e outras doenças cardiovasculares.

O personal trainer Rafael Neves explica que a maioria dos alunos treina esses músculos com fins mais estéticos: “É um treino que os alunos esperam resultados estéticos, para que as panturrilhas fiquem torneadas, porém, mal elas sabem que a função primordial é o sistema cardiovascular".

"Nosso coração bombeia sangue para todas as partes do corpo e a força da gravidade joga esse sangue para baixo e esse sangue precisa voltar e quem ajuda esse sangue voltar são as panturrilhas. As pessoas que treinam as panturrilhas tem esse sistema mais otimizado”, detalha o personal trainer.

Além de auxiliar no sistema cardiovascular, o treino das panturrilhas permite que você caminhe e pratique corrida, por exemplo, com mais facilidade, mais força e potência, diminuindo os riscos de lesão, além de desempenhar um papel importante no equilíbrio e rigidez da articulação.

Como treinar panturrilha em casa

Neves explica exercícios para fortalecer as panturrilhas podem ser feitos, também fora da academia, de forma simples.

“Em casa mesmo você pode fazer exercícios de maneira simples", inicia o personal trainer. Aprenda a treinar em casa:

Fique em pé e fazendo o exercício de ficar nas pontas dos pés , ou seja, subindo e descendo;

, ou seja, subindo e descendo; Podem ser em três séries onde você sobe e desce 15 vezes na ponta dos pés;

na ponta dos pés; Pare e descanse por alguns segundos e faça novamente

Pular corda é um excelente exercício para ativar os músculos da panturrilha, sendo importante saltar e pisar no chão apenas com as pontas dos pés. É também importante semi flexionar os joelhos quando salta para evitar lesões.

“Lembre-se da importância de praticar uma atividade física para ter saúde e qualidade de vida”, observou Neves.