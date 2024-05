Goiaba ajuda na saúde da visão e em problemas do coração; confira os benefícios

A goiaba é uma fruta muito popular no Brasil, consumida como doce e, principalmente, como suco, muito por necessitar do calor e da luminosidade para florescer, sendo muito comum em áreas mais quentes.

O consumo da goiaba leva ao organismo uma série de benefícios, em especial, ações anti-inflamatórias e antioxidantes de forma natural e nutritiva, com a ajuda do licopeno e o ácido gálico, por exemplo.

Confira outros benefícios que a fruta oferece para quem a consome de forma regular e moderada:

Ação antioxidante

A ação do Licopeno, que tem propriedades antioxidantes, é o que dá a cor rosada à goiaba. A substância é conhecida por seus efeitos protetores contra doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, como o de próstata.

Propriedades anti-inflamatórias

O ácido gálico é um polifenol com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem ajudar também na proteção contra cânceres e doenças do coração.

Combate o envelhecimento precoce

Catequinas e epicatequinas: também têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e estão associadas a diversos benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardíacas e câncer. As epicatequinas são polifenóis com propriedades antioxidantes, ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo, protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres e minimizando o envelhecimento precoce.

Sistema imunológico, pele e saúde da visão

Betacaroteno: é um carotenoide precursor da vitamina A, que é importante para a saúde da visão, da pele e do sistema imunológico.

Luteína: ajuda a proteger os olhos contra o dano oxidativo e pode reduzir o risco de certas doenças oculares, como degeneração macular relacionada à idade.

Zeaxantina: assim como a luteína e o betacaroteno, a zeaxantina é um carotenoide importante para a saúde dos olhos. Ela está envolvida na proteção contra a luz ultravioleta e no combate ao estresse oxidativo nas células dos olhos.

Saúde intestinal

A goiaba ainda é um excelente alimento para modulação da saúde intestinal e contém grande quantidade de fibras e vitamina C, nutriente importante para a imunidade e que também tem pode antioxidante.

Receita de suco detox de goiaba

Ingredientes:

1 goiaba vermelha picada

1 raminho de hortelã

1/2 tomate orgânico

1/2 laranja

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em um liquidificador e um pouco de água, processe até formar um suco denso. Rende dois copos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão