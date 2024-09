Grêmio vence o Flamengo em Porto Alegre e Mengão fica distante dos líderes no Brasileiro

Em um jogo movimentado, na Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho venceu o Flamengo-RJ na noite deste domingo (22), por 3 a 2, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Grêmio fez valer o mando de campo e somou 3 pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Já o Flamengo se distanciou um pouco da ponta da tabela e viu concorrentes direto pelo título venceram seus compromissos na rodada.

Com gols de Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa, o Grêmio abriu 3 a 1 no placar. Matheus Gonçalves e Felipe Teresa marcaram para a equipe carioca, que jogou com um time mesclado, já que o clube rubro-negro pensa no jogo de volta da Copa Libertadores, contra o Peñarol, do Uruguai, na próxima quinta-feira (26), fora de casa, pelas quartas de final da competição.

No brasileirão o Flamengo se manteve na 4ª colocação com 45 pontos, com um jogo a menos que seus concorrentes. O líder é o seu rival estadual, o Botafogo-RJ, que soma 56 pontos, após vencer o clássico contra o Fluminense na rodada, pelo marcador de 1 a 0. O Fogão é seguido pelo Palmeiras-SP, com 53 pontos, que derrotou o Vasco também pelo placar mínimo, em jogo disputado em Brasília (DF). Na 3ª posição aparece o Fortaleza-CE, com 52 pontos e que também venceu na rodada, 4 a 1 diante do Bahia-BA.

O Grêmio somou pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Agora o Tricolor chegou aos 31 pontos na Série A e ocupa a 12ª posição.