Abel Ferreira é suspenso por 2 jogos por gesto obsceno e deve desfalcar Palmeiras no Brasileiro

O português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi punido nesta quinta-feira com dois jogos de suspensão pelos gestos obscenos feitos em partida diante do Flamengo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. O treinador foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Ele foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros da arbitragem. A pena era de um a seis jogos.

Como o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, o tribunal utilizou o artigo 171 do CBJD: "Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade."

VEJA MAIS

O Palmeiras já informou que vai recorrer por não achar justo que a punição seja aplicada no Brasileirão. No entendimento do clube, o gancho deveria ser cumprido na Copa do Brasil de 2025. Caso não ocorra nenhum efeito suspensivo, Abel vai desfalcar o time nas duas próximas partidas do Campeonato Brasileiro (Atlético-MG e Red Bull Bragantino).

O lance que provocou a expulsão do treinador aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo após recomendação do VAR que flagrou Abel mostrando a genitália à beira do campo. O Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0, mas acabou eliminado por ser derrotado no jogo de ida, no Rio, por 2 a 0.

Anderson Daronco, árbitro do jogo, justificou a expulsão de Abel como gesto obsceno contra a decisão do juiz. À época, o comandante palmeirense afirmou que o ato não foi direcionado à equipe de arbitragem.

Neste sábado, o clube terá pela frente o confronto com o Atlético-MG no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Palmeiras luta pelo título e está a três pontos do líder Botafogo (53 a 50).