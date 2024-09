Neymar e Gabigol no Palmeiras? Leila Pereira fala sobre possível contratação para o Mundial de 2025

Com o Palmeiras classificado para disputar o Mundial de Clubes em 2025, o desejo de reforçar o elenco para conquistar o tão sonhado título está no radar dos torcedores alviverdes. Nesta segunda-feira (23), a presidente do clube, Leila Pereira, foi questionada sobre a possibilidade de contratar grandes nomes do futebol brasileiro, como Neymar e Gabigol, para fortalecer o time na competição. Durante o lançamento de sua chapa de reeleição, a dirigente falou sobre o assunto.

Ao ser perguntada sobre a chance de Neymar ou Gabigol vestirem a camisa do Palmeiras, Leila respondeu em tom de brincadeira: "Você me ajuda a pagar o Neymar? Se vocês me ajudarem a pagar, eu penso nisso, sabe? (risos)." No entanto, a presidente logo mudou o tom e reforçou a importância de manter a responsabilidade financeira no clube.

"Se o Palmeiras chegou nesse ponto, é porque trabalhamos com muita seriedade. Futebol não é brincadeira; mexe com a paixão de milhões de pessoas. O dirigente tem que ser responsável", afirmou.

VEJA MAIS

A presidente também mencionou o compromisso de sua gestão com a saúde financeira do Palmeiras: "Eu não vou ser, como diversos dirigentes que já passaram pelo Palmeiras, deixando legados horrorosos para o clube pagar. Não vou fazer loucuras. A presidente Leila Pereira nunca fez e nunca fará. Nunca fiz nos meus negócios, ainda mais administrando um bem que não é meu", completou.

Leila Pereira, eleita presidente do Palmeiras em 2021, concorrerá à reeleição contra Savério Orlandi, em busca de manter o comando do clube até 2027.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)