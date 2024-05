Presidente do Palmeiras disponibiliza avião para levar doações ao RS e ajudar animais resgatados

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em uma parceria com ONGs que estão ajudando a população do Rio Grande do Sul, disponibilizou o seu avião para levar mantimentos de São Paulo até o estado gaúcho. Além de voltar para SP com os animais resgatados que estão sem seus donos.

A iniciativa foi tomada após Leila perceber que muitos animais que eram resgatados das enchentes, estavam sozinhos. Portanto, sempre que o avião for para o sul levando mantimentos, voltará para São Paulo com esses animais que estão desamparados.

VEJA MAIS

O transporte de 2,5 toneladas de mantimentos será feito neste sábado (11). Com saída do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o veículo irá até ao RS para entregar alimentos, itens de necessidade básica e demais produtos. Os itens estavam à espera de uma aeronave, então a presidente disponibilizou o avião que costuma fazer o transporte da delegação do Verdão até os jogos.

A aeronave, avaliada em R$ 305 milhões, tem capacidade máxima de 114 lugares. O modelo tem autonomia para fazer voos sem escalas em todos os destinos da América do Sul.

GOLAÇO

O Palmeiras também entrou no jogo para ajudar as vítimas que foram afetadas pelas enchentes. Tanto que, a renda da próxima partida da equipe, domingo (12) contra o Athlético Paranaense, será toda doada para auxiliar a população do Rio Grande do Sul.

Além disso, o Verdão também disponibilizou postos de coleta em seu centro de treinamento, nas lojas Palmeiras Store e nas escolas de futebol, além do Allianz Parque. Todas as doações arrecadadas pelo alviverde paulista irão ser transportadas na próxima semana pelo avião do clube.