Veterinária de Castanhal viaja ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de animais

A médica veterinária Andreia Piwtorak, do município de Castanhal, nordeste do Pará, viajou ao Estado do Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de animais nas cidades atingidas pela enchente. A voluntária chegou ao local na madrugada de quinta-feira (9/05) e iniciou as ações para salvar animais que também ficaram presos devido a tragédia. Pelas redes sociais, a veterinária compartilha a rotina e os trabalhos feitos pela equipe que ela está integrada.

“Cheguei às quatro horas aqui. Passei em um abrigo e mediquei uns animais e fui pra casa da minha irmã. Meia hora depois corri para um ponto de encontro da equipe de resgate, onde não tinha nenhum veterinário. Então começou nossa saga em sedar e trazer os animais para o abrigo. Arrombamos portas para retirar animais e pessoas. Eu fiz escala em Campinas e meu marido comprou essa roupa de plástico que eu estava, mas não era apropriada. E logo tinham uns anjos doando roupas específicas”, escreveu ela no Instagram, relatando alguns momentos no local.

Andreia Piwtorak ainda relatou que, no local onde estava, havia somente ela como veterinária. Também contou que muitos animais morreram e os corpos ainda estão na água. “Gente, só tinha eu de veterinária nessa área hoje. No final do dia, depois de muitos, resgatamos um cão que já tinha ido três ou quatro equipes e não conseguiam. Caí entre os muros, pois a água está uns três metros de altura, então estamos resgatando de cima dos muros e do primeiro andar, mas a equipe me puxou de volta. No final, levamos o animal e nem precisou sedar. Ele só estava assustado mesmo. Quase não dá pra tirar foto pois não dá tempo. A azitromicina me deram porque as águas estão cheias de cadáveres de animais. Leptospira de todas as cepas disponíveis”, detalhou ela.

