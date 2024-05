Mais nove bombeiros paraenses são enviados para ajudar no Rio Grande do Sul

Mais nove militares do Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA) serão enviados ao Rio Grande do Sul (RS), nesta sexta-feira (9), às 6h, para auxiliar nas ações de resgate das vítimas afetadas pela catástrofe que inundou várias cidades do Estado. Além de atuar nas operações, os oficiais vão transportar equipamentos e seis mil litros de água produzidos na Estação de Tratamento do Complexo Bolonha, em Belém. Na última sexta (3), a primeira a equipe do CBMPA partiu ao RS, com um total de cinco militares especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento para ajudar nas buscas em regiões isoladas.

Duante cerimônia, nesta quinta-feira (9), o Subtenente Monteiro vai comandar a equipe nessa segunda fase de solidariedade da corporação e explica que o grupo é composto por sete mergulhadores e dois condutores para auxiliar também uma equipe que já está no local desde o início da semana. A viagem está prevista para durar quatro dias. Os militares estão levando duas embarcações, dois motores, três viaturas e alguns materiais de salvamento, além de uma tropa especializada na área aquática.

VEJA MAIS

"Além dos equipamentos, estamos levando um caminhão baú com água e a expectativa para esta ação é de representar o Estado do Pará abraçando a causa, nós temos honra e compromisso de resgatar e salvar as vidas que gritam por socorro”, diz o subtenente.

O Governador do Pará, Helder Barbalho, disse durante a cerimônia que todos precisam estar unidos para ajudar o Rio Grande do Sul, ajudar o povo gaúcho nesse momento de extrema dor e sofrimento. Nesta segunda leva estão indo militares da corporação e equipamentos, e 30 toneladas de alimentos devem ir na próxima semana para a região. “é um momento que devemos nos somar nessa rede de solidariedade para que possamos apoiar e colaborar com o povo do Rio Grande do Sul, que enfrenta este momento de extrema dor, de perda e de sofrimento. Desejo pleno sucesso. Estamos enviando o que há de melhor da tropa do Corpo de Bombeiros Militar para que nós possamos salvar vidas, possamos colaborar e ajudar famílias atingidas pelas fortes chuvas”, destaca o governador.

Jayme Benjó, Comandante geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador estadual da Defesa Civil Estadual, diz que essa é a segunda etapa da operação do CBMPA, onde estão sendo enviados militares especialistas, especialmente nesse tipo de trabalho. “São nove militares, sendo sete especialistas e dois condutores que se somam aos cinco que já se encontram no Rio Grande do Sul, os quais já fizeram vários salvamentos, tanto de pessoas como de animais”, pontua o comandante.

A equipe vai às 6h, desta sexta-feira (10) e a previsão é que cheguem ao Rio Grande do Sul em quatro dias. “Nós estamos indo para a logística mais bem estruturada e indo com uma equipe capacitada”, completou o comandante do CBMPA.