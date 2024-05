Papa Francisco doa R$ 500 mil para vítimas de enchentes no RS

O Papa Francisco destinou 100 mil euros, equivalente a meio milhão de reais, para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, nesta quinta-feira (09/05).

“Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados. Este valor foi em torno de 100 mil euros e será repassado para o Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o regional que abrange todo o Rio Grande do Sul, para ajudar no que for possível”, disse Spengler ao Vatican News.

A Esmolaria Apostólica tem a função de exercer a caridade aos mais necessitados em nome do papa. O Papa Francisco manifestou no domingo (05/05) sua solidariedade às famílias afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, em especial àqueles que perderam parentes e os que tiveram que abandonar as residências em decorrência da tragédia climática.

“Asseguro a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, escreveu o pontífice nas redes sociais.