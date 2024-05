Corpo de Bombeiros do Pará envia mais 7 militares ao RS para ajudar no resgate de vítimas

Mais 7 militares do Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA) serão enviados ao Rio Grande do Sul (RS), nesta quinta-feira (9), para auxiliar nas ações de resgate das vítimas afetadas pela catástrofe que inundou várias cidades do Estado. Além de atuar nas operações, os oficiais vão transportar equipamentos e mais de 28 mil copos de água produzidos na Estação de Tratamento do Complexo Bolonha, em Belém. Na última sexta (3), a primeira a equipe do CBMPA partiu ao RS, com um total de cinco militares especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento para ajudar nas buscas em regiões isoladas.

Conforme a logística da viagem, o transporte dos oficiais será realizado via terrestre, em aproximadamente quatro dias, com saída de Belém no final da tarde desta quinta-feira (09) e previsão de chegada ao quartel do Corpo de Bombeiros do RS no final da tarde da próxima terça-feira (14).

A segunda equipe enviada ao Rio Grande do Sul é especialista em desastres naturais, treinada especificamente para ambientes aquáticos, inundações, mergulhos e pilotagem de embarcações. Os bombeiros vão transportar até o local também 3 picapes, 2 botes para resgate, e sete kits de mergulho, contendo cilindros, roupas, máscaras, nadadeiras e luvas.



Os bombeiros ficarão alojados no quartel do comando geral do corpo de bombeiros em Porto Alegre até o final das operações.