Felipe Neto tenta adotar cavalo resgatado em telhado após inundações no RS: ‘Darei tudo do melhor'

No Rio Grande do Sul, um cavalo foi resgatado, na manhã dessa quinta-feira (09), do telhado de uma casa após inundações no município de Canoas. O animal foi apelidado de “Caramelo”. O influencer Felipe Neto compartilhou com os seguidores no X (Twitter) que está tentando adotar o animal.

Felipe Neto apontou que o cavalo continua em risco e, por isso, aguarda e confia nos médicos veterinários responsáveis pelos cuidados. Caramelo foi salva por equipes do Exército Brasileiro, com apoio de bombeiros e veterinários. Para o resgate, o equino foi sedado e colocado em um bote.

O animal passou a noite no telhado da residência, resistindo à enchente. Imagens da égua circularam na internet e comoveram internautas, que celebraram o resgate. “É impossível alguém com coração não se emocionar com essa cena do Caramelo, nenhum bichinho com tamanha inocência devia passar por isso”, escreveu um internauta no X (Twitter). A primeira-dama, Janja Lula Silva, também comemorou: “O Caramelo foi resgatado! Graças à mobilização dos voluntários e ao Exército, conseguimos salvar mais uma vida!”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)