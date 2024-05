Paraense troca livros por doações para vítimas das enchentes no RS; saiba como participar

Movida pela solidariedade e inspirada por uma iniciativa semelhante, Marcelly Nascimento, 28, influenciadora literária e empresária paraense, conhecida pelo perfil @melivrando no Instagram, está liderando uma campanha de arrecadação para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia por trás é simples: trocar livros novos e usados por itens essenciais, incluindo, principalmente, galões de água e pacotes de ração para animais. A mobilização, que começou nesta quinta-feira (9), vai ocorrer presencialmente neste sábado, 11 de maio, a partir das 14h, na Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, em Belém. As arrecadações serão levadas para um dos pontos de coletas espalhados pela cidade.

Ao Grupo Liberal, Marcelly compartilhou que a sua motivação para iniciar essa campanha partiu da percepção das próprias bênçãos cotidianas que possuia naquele momento. "O que me motivou foi ver que eu posso fazer tudo o que eles [vítimas] não podem, que eu tenho tudo e eles estão sem nada", disse a criadora de conteúdo.

Além disso, a paraense destacou sua conexão com a região Sul do Brasil, onde muito dos seus seguidores se encontram e compartilha longas amizades. "Essas pessoas se tornaram tão queridas para mim, e, de repente, começaram a compartilhar suas histórias, me senti sensibilizada", acrescentou Marcelly.

Segundo ela, a inspiração para a ação veio de outro influencer literário, conhecido como Digão, que realizou uma iniciativa semelhante no Rio de Janeiro. Marcelly decidiu seguir o exemplo e também mobilizar seus seguidores que moram em Belém, do Pará.

Ela explicou que a logística da troca de livros vai funcionar da seguinte forma: os doadores podem contribuir com um galão de água de 5 litros, ou um pacote de ração de 3 kg. Em troca, receberão livros usados em bom estado de conversação, assim como exemplares novos que ainda não foram lidos pela influencer.

Marcelly explicou que a troca vai ocorrer na Estação Gasômetro durante a programação da Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia (CONECTA) que cedeu um espaço para a influencer realizar a iniciativa.

Desde já a criadora de conteúdo literário informou que a ação está tendo uma boa adesão do público. "Estão tendo muitas pessoas me procurando para doar livros, para estarem lá no sábado. O que mais tá me dando problema agora é conseguir arrecadar esses livros, conseguir pegar esses livros. É uma logística assim que eu ainda não consegui resolver, mas vai dar certo", explicou.

Embora não tenha estabelecido metas específicas, sua principal expectativa é arrecadar o máximo possível de água e ração para auxiliar o maior número de pessoas possível. "Eu quero só alcançar e alcançar o máximo que consegui, arrecadar", reforçou.

COMO PARTICIPAR DA INICIATIVA:

Compre um galão de água de 5 L ou um pacote de ração;

Vá à Estação Gasômetro no próximo sábado (11), a partir das 14h, e procure por Marcelly para realizar a troca;

Você receberá um livro como recompensa, além de ter consciência de que estará ajudado também o próximo.