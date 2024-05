Nasa divulga imagens de satélite de alagamento em Porto Alegre

Nesta quarta-feira (09/05), a Nasa divulgou uma imagem de satélite do centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, depois que das inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estados no último fim de semana.

Nas imagens é possível ver a água que vaza nas margens do rio Jacuí e invade rodovias próximas à Arena Grêmio, ao centro histórico e ao Aeroporto Salgado Filho.

Imagens de satélite de Porto Alegre (RS) divulgado pela Nasa Porto Alegre (RS) em 06 de maio de 2024. Divulgação: Nasa Porto Alegre (RS) em 20 de abril de 2024. Divulgação: Nasa

De acordo com o último balanço da Defesa Civil gaúcha, os temporais já deixaram 107 mortos e 136 pessoas desaparecidas. As chuvas atingiram 425 dos 497 municípios gaúchos desde 28 de abril e afetaram mais de 1,4 milhão de pessoas.

VEJA MAIS

As enchentes em Porto Alegre afetaram o centro histórico e vários bairros da cidade. O prefeito Sebastião Melo (MDB) solicitou aos moradores que deixassem as áreas afetadas após o lago Guaíba atingir uma marca histórica, ultrapassando os 5 metros.

Tanto o estádio Beira-Rio, do Internacional, quanto a Arena Grêmio ficaram completamente inundados. A Arena Grêmio, que estava sendo utilizada como local de abrigo para os desabrigados na cidade, teve que ser evacuada devido à situação. Pelo menos 200 pessoas foram realocadas.