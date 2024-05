Inundação no RS: Pai coloca filha de 8 dias dentro de mochila para salvar a criança da enchente

Nesta quarta-feira (08), um pai relatou que conseguiu salvar sua filha de apenas 8 dias de vida das enchentes em Porto Alegre, no último fim de semana, colocando a criança dentro de uma mochila. Ele teria buscado a pequena Lara no segundo andar de casa. Lá forrou uma mochila para que ela não se machucasse e ficasse segura.

"Abracei a mochila com uma mão e a outra usava para me locomover. Foi o único jeito. Era muita água. Se ela caísse dentro da água, não ia ter o que fazer. Foi o jeito que eu achei. Usar a mochila pra passar por cima do telhado", relatou Patrick ao GloboNews.

Patrick, junto com sua esposa Joyce e sua filha recém-nascida Lara, agora com 12 dias, encontram-se protegidos em um dos 124 abrigos providenciados pela prefeitura de Porto Alegre. No entanto, o futuro da família torna-se incerto diante das inundações na capital que os deixaram desamparados.

"Não temos nada. A água tomou conta de toda a casa. Passamos por duas enchentes. As outras não foram tão agressivas, mas agora não temos nada. A única coisa que a gente tem é um colchão e um pouco de roupa", contou Patrick.

Na tarde desta quarta-feira, chuva e vento voltaram a ser registrados em Porto Alegre. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta sobre temporais e ventos acima dos 90 90 km/h para grande parte dos municípios do Estado. Também há possibilidade de incidências de descargas elétricas e queda de granizo.