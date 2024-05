25 toneladas de donativos arrecadados na grande Belém serão levados ao Rio Grande do Sul

A estimativa é que 25 toneladas de material arrecadado em Belém e região metropolitana para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul sejam transportadas ainda nesta sexta-feira (10/05) para o estado gaúcho. Os donativos coletados pelo Exército Brasileiro, Força Aérea, Defesa Civil Estadual, Cruz Vermelha e a comunidade em geral continuam sendo encaminhados para uma transportadora, em Marituba, que está responsável pelo envio dos itens. A previsão é que a viagem dure seis dias.

Segundo Michelle Lima, responsável pelo RH da Rodovitor Transporte, a empresa se disponibilizou para atuar como um ponto de arrecadação e levar os alimentos e itens de higiene para o Rio Grande do Sul.

“Desde o início do mês nós passamos a divulgar que nós seríamos centros de apoio nesse movimento em prol do Rio Grande do Sul. A nossa matriz tem recebido algumas doações da comunidade. Hoje nós tivemos o Exército, nós também temos a Defesa Civil, a Cruz Vermelha em parceria conosco e a comunidade atuando nessa ação. Nossos filiais também, de Curitiba, Guarulhos, Manaus e Paragominas, também aqui no Estado, estão recebendo donativos para que a gente consiga enviar aos amigos do Sul. A nossa estimativa hoje é de saída de 25 mil quilos para que chegue nessas regiões afetadas”, declara.